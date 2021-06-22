「滾出這裡」 南加一群亞裔大學生海灘聚會遭暴力襲擊

亞裔大學生海灘遭遇襲擊，對方威脅要開槍。（NBC視頻截圖）

幾名18至20歲以亞裔 為主的大學生，上週在聖地牙哥 Ocean Beach社區的海灘遭遇襲擊，其中一人並因下巴被打斷裂被送往醫院開刀治療。襲擊者在毆打這些亞裔學生的同時，還對他們威脅，聲稱若不離開就要對他們開槍。

專門報導亞裔美人新聞的NextShark.com和聖地牙哥的NBC電視台指出，Kobe La是這起襲擊案中受傷最重的亞裔學生，並須住院治療。6月15日，他和幾名朋友在Ocean Beach社區的海灘聚會，襲擊就發生在那天晚上9點左右。

La的阿姨Jovian在Instagram的貼文回憶這起事件，起因是為了爭奪海灘的空間。 15日晚7點左右，La和他的朋友們在海灘上發現一個無人使用的火坑（Fire Pit），幾個人就聚集在那裡玩。他們在火坑附近建立營地，那裡距離垃圾桶幾呎遠，還有一把無人看管的破椅子。

La的女友Kristina Castillo說，在他們認領火坑之前，他們一直等著看有無其他人過來宣稱火坑屬於他們。 「從中午12點開始一直到晚上7點，都沒有人來認領，所以我們決定靠近火坑一點。」

之後出現一名身分不明的男子，自稱35歲，要求La和他的朋友都離開，並聲稱這片海灘和火坑都是他的。 Castillo說，這名男子當時就威脅這群學生：「等天黑了，我一定再來找你們，之後他就開始罵人。」

這名男子在離開兩小時之後，又帶著另外四人回到海灘上，襲擊La、Castillo，以及和他們在一起的朋友。他們大多是亞裔，年齡在18至20歲之間。襲擊者稱海灘是他們的，並稱這是他們的城市、他們的空間，同時還威脅La和他的朋友，如果不離開這裡的話，他們還會回來再次襲擊。

一名襲擊者說La不是本地人，也不屬於這裡，儘管La和Castillo都是從小在聖地牙哥長大。襲擊者還對一名黑人 用N帶頭的詞稱呼，目前尚不清楚此人是否是和La在一起的朋友。

遭遇襲擊後，La和他的朋友選擇逃跑，其中一名襲擊者衝著他們叫喊：如果你們以後再在這裡出現，我們就要對你們開搶。 La被襲擊之後，下巴有兩處地方斷裂，在醫院做了三小時手術，並住院三天，他的另外四位朋友也都受傷了。

案發當晚，聖地牙哥警方到達現場時，襲擊者已經逃離，警方還在做進一步調查。 Jovian要求公眾分享這一消息，以幫助他們找到這些襲擊者。 La說，到目前為止，五名攻擊者中的三人已經通過社交媒體被識別出來。任何了解事件相關信息的人都可以撥打888-580-TIPS。