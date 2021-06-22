坐飛機不戴口罩也不聽話 FAA擬重罰1萬500元

西南航空公司乘客不聽話也不戴口罩，將被重罰。（西南航空推特下載）

針對西南航空公司一名乘客在飛機上詛咒服務員，拒絕關手機 和戴口罩 ，導致一架打算飛離洛杉磯國際機場 的航班因此延誤起飛，聯邦航空管理局（FAA）22日提議罰款這名乘客1萬500元。據悉，收到該機構提議罰款的乘客，有30天時間回應。

聯邦航空管理局指出，今年2月25 日在飛往沙加緬度的西南航空公司的一個航班上，一位未點明身份的乘客在飛機於跑道上要起飛時，仍然在打電話，也沒有遵照當時的強制要求戴上口罩。

在兩名機組人員幾次指示他關掉手機，並戴上口罩，他未遵從反而開始使用褻瀆的語言，並告訴服務員走開，以致機長將飛機開回登機口。一名西南航空的客服代表護送那位乘客下飛機。

聯邦航空管理局稱，執法部門在飛機跑道上會見了那名乘客。但未透露那名乘客當時是被捕，或是之後有被指控犯罪。

根據聯邦航空管理局的說法，針對乘客不守規矩和危險行為，該機構正在執行零容忍政策。提到自今年 1月1日以來，已收到約 3100 份關於在飛機上不守規矩行為的報告，其中包括大約 2350名乘客拒絕佩戴口罩。

在此期間，聯邦航空管理局提出了總計 56萬3800美元罰款的提議。