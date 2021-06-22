我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／台灣女生孤身闖戰地 撥開以巴煙硝迷霧

「他不是普通華人，他選過總統」華裔選民票投楊安澤

坐飛機不戴口罩也不聽話 FAA擬重罰1萬500元

本報記者╱洛杉磯訊
西南航空公司乘客不聽話也不戴口罩，將被重罰。（西南航空推特下載）
西南航空公司乘客不聽話也不戴口罩，將被重罰。（西南航空推特下載）

針對西南航空公司一名乘客在飛機上詛咒服務員，拒絕關手機和戴口罩，導致一架打算飛離洛杉磯國際機場的航班因此延誤起飛，聯邦航空管理局（FAA）22日提議罰款這名乘客1萬500元。據悉，收到該機構提議罰款的乘客，有30天時間回應。

聯邦航空管理局指出，今年2月25 日在飛往沙加緬度的西南航空公司的一個航班上，一位未點明身份的乘客在飛機於跑道上要起飛時，仍然在打電話，也沒有遵照當時的強制要求戴上口罩。

在兩名機組人員幾次指示他關掉手機，並戴上口罩，他未遵從反而開始使用褻瀆的語言，並告訴服務員走開，以致機長將飛機開回登機口。一名西南航空的客服代表護送那位乘客下飛機。

聯邦航空管理局稱，執法部門在飛機跑道上會見了那名乘客。但未透露那名乘客當時是被捕，或是之後有被指控犯罪。

根據聯邦航空管理局的說法，針對乘客不守規矩和危險行為，該機構正在執行零容忍政策。提到自今年 1月1日以來，已收到約 3100 份關於在飛機上不守規矩行為的報告，其中包括大約 2350名乘客拒絕佩戴口罩。

在此期間，聯邦航空管理局提出了總計 56萬3800美元罰款的提議。

口罩 洛杉磯國際機場 手機

上一則

洛市通過支持加州SB57 將設立毒品安全注射中心

延伸閱讀

疫後旅遊業回溫 波音737 MAX客機「起死回生」

疫後旅遊業回溫 波音737 MAX客機「起死回生」
機上暴力案件大增 美航空業籲司法部嚴加取締

機上暴力案件大增 美航空業籲司法部嚴加取締
美贈250萬劑莫德納疫苗抵台 陳時中、酈英傑機坪親迎

美贈250萬劑莫德納疫苗抵台 陳時中、酈英傑機坪親迎
沙加緬度頒新法 「戶外用餐」延長至明年中

沙加緬度頒新法 「戶外用餐」延長至明年中
影／飛機若要墜機… 乘客通常不會知道的真相

影／飛機若要墜機… 乘客通常不會知道的真相
達美機上惡客恐怖威脅 遭合力制伏

達美機上惡客恐怖威脅 遭合力制伏

熱門新聞

華裔醫師林永健作為首批接種疫苗的醫護人員，目前抗體雖還在陽性線以上，但已經大幅下降。（林永健提供）

首批接種疫苗醫護 時隔半年抗體減

2021-06-17 02:18
洛杉磯放射科醫師崔尤金與妻子，接種完全疫苗後數個月仍染疫。（FOX 11）

醫師打完兩劑輝瑞疫苗仍染疫 還傳染給妻子

2021-06-20 02:08
加州就業發展局宣布，自7月11日起，不積極尋找新工作的失業者，不能再領失業救濟金。（美聯社檔案照）

失業者放棄求職 加州不再補貼 7月11日上路

2021-06-18 02:20
疫情期間RV房車之旅， 促成戴天汶一家從洛杉磯搬至芝加哥（戴天汶提供）

疫期RV遊 讓亞市華人賣掉百萬豪宅 出走芝加哥

2021-06-17 02:30
遊樂園人頭攢動。（記者王若然／攝影）

世說新聞／加州重啟首日 這裡人擠人 好多都不戴口罩

2021-06-16 13:00
疫情期間RV房車遊，促成華人一家從洛杉磯搬至芝加哥。（戴天汶提供）

疫情下一次房車旅 促成這家人從洛杉磯搬至芝加哥

2021-06-16 17:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
楊冪下班路被網友捕獲 傲人身材險撐爆上衣

楊冪下班路被網友捕獲 傲人身材險撐爆上衣
情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網

情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網
中駐美大使崔天凱發辭別信：八年任期 經歷歷史事件

中駐美大使崔天凱發辭別信：八年任期 經歷歷史事件

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查
衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高

衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高