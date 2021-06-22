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洛市通過支持加州SB57 將設立毒品安全注射中心

記者謝雨珊／綜合報導
洛杉磯市議會22日投票通過，支持加州設立毒品安全注射中心的SB57法案。（本報檔案照）
洛杉磯市議會22日投票通過，支持加州設立毒品安全注射中心的SB57法案。（本報檔案照）

洛杉磯市議會22日投票表決通過，支持加州設立毒品安全注射中心的SB57法案。毒品安全注射中心提供具有醫護社工、戒毒指引、清潔設備的吸毒場所，目的是為減少吸毒過量而導致的死亡個案。

支持這項法案的主流政界指出，毒品安全注射中心不會提供毒品給癮君子使用，他們必須自己攜帶毒品。比起在街上讓他們自己吸毒，該場所將會是一個更為安全的地方吸毒。反對這項法案人士則認為，這項法案根本是在鼓勵吸毒，影響社會治安。

事實上，根據洛縣政府釋出的數據，洛縣因吸食芬太尼（fentanyl) 死亡率，從2018年起迄今節節升高。芬太尼是最危險和最致命的物質之一，僅2毫克即可致死。尤其遊民吸食芬太尼過度而死的人數自去年1月至6月，僅在半年內增加33.2%。2017年起，過度吸食毒品而死是洛縣民眾前幾名死因之一。因此洛市市議員們都積極支持該法案，期盼找出方法預防人們因吸食毒品過度猝死。

SB57法案支持者說，自2011年以来，藥物過量一直是加州每年突發身亡的主因。設立毒品安全注射中心，將有效幫助毒品成癮者安全的吸毒。若該項法案通過，有效期將持續至2027年1月。

毒品 洛縣 加州

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