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為用照片記錄真實不畏危險 華人攝影記者獲普立茲獎

記者張宏／洛杉磯報導
去年拍攝示威遊行時，趙漢榮身中數槍。（趙漢榮提供）
去年拍攝示威遊行時，趙漢榮身中數槍。（趙漢榮提供）

美聯社特約攝影師華人趙漢榮（Ringo Chiu），憑藉兩張「黑命貴」（BLM）示威遊行照片，成為第四名獲得普立茲獎(Pulitzer Prizes) 的華人攝影記者，也是第一名中國大陸出生的攝影記者獲得該殊榮。趙漢榮作為攝影記者32年，見證香港和美國無數歷史時刻，52歲終於拿到業內夢想大獎。他感慨，2020年是非凡的一年，也是他拿命拼的一年。他曾在拍攝示威遊行時身中五槍。所幸一切都值得，因為他的職責就是用照片記錄真實。

憑藉一雙獨特的眼睛 讓他進入主流

趙漢榮出生於中國，在香港長大，畢業於香港珠海學院新聞和大眾傳播專業。在香港，他曾在報業拍攝過華東洪水、北京中英會議、香港回歸等歷史事件。趙漢榮表示，他從小學就很喜歡攝影，但是香港新聞攝影壓力大、工資低且時間長，沒有受到尊重。他在20多歲時赴美讀書，在北嶺加州州立大學重讀大學本科，學習新聞攝影專業。當時教他的老師說他有一雙獨特的眼睛，他看到的世界和別人不一樣。

憑著這雙獨特的眼睛，畢業後趙漢榮在洛杉磯成為一名自由的攝影記者，他先後為洛杉磯時報、美聯社、路透社、法新社、蓋蒂圖片社等主流媒體工作。他說，在洛杉磯只有他一個華人攝影師在主流圖片社工作，這一路走來很辛苦。主流已有很多出色攝影師，每次大家一起拍攝時，他都能找到一些不同的角度，因此讓主流一步步認同他。

2020年「黑命貴」示威 他身中五槍

今年趙漢榮獲獎的兩張照片都是「黑命貴」遊行題材。他說，他最喜歡拍攝的題材是示威活動和山火題材，兩者都能捕捉戲劇性時刻和背後的故事與情感。每一次拍攝都是體力透支，年過50歲的他，為保持工作最好狀態，很注重體能訓練。同時因有32年攝影記者經驗，他知道什麼地方比較安全。但在2020年遊行示威中，他為了拍攝最具有現場和真實感的照片，中了五發橡皮子彈。

趙漢榮這五發橡皮子彈發生在三次示威場合，分別打在腳、腹部和胸口，打中胸口的兩槍幸好打中了照相機，不然胸口會被打破。最後一次在去年8月21日的一場反川普的示威遊行中，他不僅被警察打槍，還被示威者毆打。雖然這五發子彈都是橡皮子彈，但還是在他身上留下疤痕和傷痛。

他說，儘管在遊行中，攝影記者會佩戴證件並攜帶表明身份意圖的相機，但現場實際風險比以前大得多，其他攝影記者也遭受類似甚至更嚴重的傷害。新聞攝影是攝影藝術和新聞的融合，是真實的記錄，他常糾正別人，自己是攝影記者，不是攝影師。

獎是最好生日禮物 想拍到2028奧運會再退休

趙漢榮6月12日生日，6月11日得知獲獎消息。他說，這是很好的52歲生日禮物，兩年前他曾以山火照片進入決賽，但最後沒有拿獎，這次如願以償。他能以「黑命貴」照片獲獎很意外，去年有很多大事件，美國其他主流媒體都花很多資源去拍攝。他感謝美聯社的編輯，每個攝影師都有很多精彩圖片，編輯從幾千張照片選出15張參選非常厲害，因為只有講述足夠新聞故事細節的照片才有機會拿獎。

趙漢榮表示，這個獎更多是一種榮譽和認同，他還想拿第二個第三個。入行32年， 拍過各種題材，他想拍到2028年的奧運會，然後退休。同時想出版一本關於2020年的書，因為過去這一年比他過去30年的東西都更有意義。在這一年他紀錄了科比布萊恩墜機現場、疫情、第一批從武漢回到洛杉磯的人、山火、BLM示威和美國選舉。他還是想多拍攝一些華人社區的題材，但苦於沒有機會。

洛杉磯時報一名攝影記者形容他「每天走在外面像一個機器」，他很喜歡這個暱稱，把「機器」（The Machine）放在INS賬戶上。

幸虧兩發橡皮子彈打中的是相機，不然胸口會受傷。（趙漢榮提供）
幸虧兩發橡皮子彈打中的是相機，不然胸口會受傷。（趙漢榮提供）
趙漢榮在BLM運動的槍林彈雨中，捕捉到了最佳狀態的現場照片。（AP圖片）
趙漢榮在BLM運動的槍林彈雨中，捕捉到了最佳狀態的現場照片。（AP圖片）
知道自己獲獎的趙漢榮和妻子快樂擊掌。（AP圖片）
知道自己獲獎的趙漢榮和妻子快樂擊掌。（AP圖片）
讓趙漢榮獲得普立茲獎的照片。（AP圖片）
讓趙漢榮獲得普立茲獎的照片。（AP圖片）
美聯社特約攝影師華人趙漢榮（Ringo Chiu）獲得普立茲 (Pulitzer...
美聯社特約攝影師華人趙漢榮（Ringo Chiu）獲得普立茲 (Pulitzer Prizes)Breaking News圖片獎。（趙漢榮提供）

攝影 遊行 香港

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