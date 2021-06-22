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南加房價5月創新高 上漲近25% 但有需求放緩跡象

記者邵敏/綜合報導
房市示意圖。（unsplash.com）
房市示意圖。（unsplash.com）

根據加州地產經紀協會（California Association of Realtors），加州5 月份獨立屋銷售總量為 44萬5660個單位，按季節調整的年率計算，比 4 月份下降 2.7%，比 2020 年 5 月增長 86.7%。南加房價5月份繼續飆升，再創歷史新高，但一些數據顯示需求可能放緩。

加州地產經紀協會指出，經過數月的激烈市場競爭，隨著買家疲勞的開始，加州房屋銷售在 5 月放緩，然而房屋中位銷售價格再創歷史新高。

根據數據公司DQNews於6月22日週二發布的數據，南加六縣地區的中位銷售價格自去年5月以來上漲24.7%，上個月達到創紀錄的 66萬7000元。

銷售額也較去年同期激增。與一年前相比，銷售數字發生大幅度增長，這是因為去年的數據涵蓋了2020年3月和4月的交易，當時處於疫情封鎖的高峰期，銷售額下降，價格增長放緩。

隨疫情封鎖措施解除，創紀錄的低抵押貸款利率，以及疫情期間民眾對更多空間渴望的推動下，本地和全國房市都恢復活力。投資者銷售的數量也在增加，因為財力雄厚的個人和公司，希望購買獨棟房屋以出租或翻新。

南加六縣地區的房價中位數已連續10個月以兩位數的速度上漲，並在整個地區和各縣都創造了新的記錄。目前尚不清楚這種快速增長會持續多久，許多買家擔心他們被價格排除在市場之外。

CoreLogic副首席經濟學家Selma Hepp表示，她預計房價漲幅將從今天的高處放緩，但價格不會下降。

一些數據指向可能放緩的方向。房地產經紀公司Redfin的全國購房者需求指數從4月份的峰值下降了14%。據Redfin稱，進入託管的房屋銷售數量也在全國和洛杉磯縣下降，但這些比率仍高於2018年、2019年、2020年的可比時期。

Redfin的首席經濟學家Taylor Marr表示，明顯的放緩是輕微的，這可能意味著買家將相對容易讓出價被接受，而不必放棄應急措施，應急措施允許買家在評估不合格、檢查房屋出現問題時退出交易而不會受到處罰。

Marr說，看起來更健康的市場可能最終會出現，即使房價並沒有下降。

加州 房價 疫情

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