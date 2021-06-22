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聯邦上訴法院阻止加州的攻擊性武器禁令被推翻

記者丁曙／綜合報導
攻擊性武器AR-15 式步槍。（網路圖片）
攻擊性武器AR-15 式步槍。（網路圖片）

聯邦第九巡迴上訴法院（9th Circuit Appeals Court ）21日阻止了加州聯邦法官一項有爭議的裁決，該項裁決試圖推翻加州長達30年的「攻擊性武器禁令」（assault weapons ban），上訴法院並給出 14 天時間讓雙方更新訴狀內容。

據CNN報導，聯邦上訴法院由三名法官組成的合議庭，阻止（Blocks ）本月初加州地方聯邦法官貝尼特斯（Roger Benitez）作出，推翻加州長達30年的攻擊性武器的禁令。對此，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）在推特上發表聲明說，加州現行的攻擊性武器禁令將繼續有效，但進一步的訴訟程序仍在繼續。他表示，「我們不會停止捍衛這些拯救生命的法律。」

在 6 月 4 日的裁決中，由前總統小布希（George W. Bush）任命的加州聯邦法官貝尼特斯（Benitez）稱，被貼上攻擊性武器標籤的槍枝是「相當普通、流行的現代步槍」，與瑞士軍刀一樣，廣受歡迎的 AR-15 步槍是家庭防禦武器和國土防禦裝備的完美結合。

然而，AR-15 式步槍一直是近年以來最暴力的大屠殺事件的首選武器，這些屠殺事件先後發生在科羅拉多州Aurora的一家電影院，匹茲堡（Pittsburgh）的生命之樹猶太教堂，拉斯維加斯 91 號公路豐收音樂節，德州一座教堂，奧蘭多（Orlando）的Pulse夜總會，佛羅里達州帕克蘭的道格拉斯高中，以及康涅狄格州的桑迪胡克小學。

貝尼特斯法官此前還裁定反對其他的槍枝限制法律。去年，他裁定加州禁止大容量彈匣的法律違憲，以及取消了加州對遠程購買槍枝彈藥的限制。

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