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21日國際瑜伽日 瑜伽人分享疫期修煉與生活心得

記者楊青／洛杉磯報導
宋光明在國際瑜伽日上分享修煉與快樂。（南加華人瑜伽協會提供）
宋光明在國際瑜伽日上分享修煉與快樂。（南加華人瑜伽協會提供）

21日國際瑜伽日，南加華人瑜伽協會牽頭，來自全美各地以及中國和日本的瑜伽人在雲端歡聚一堂，愉快分享疫情一年的修煉和生活心得。

進入第四年的南加州華人瑜伽協會，今年慶祝國際瑜伽日的主題是「如何讓自己快樂」。瑜伽老師楊敦平、李曉佳、宋光明、楊凱瑞，和洛杉磯的十位瑜伽老師，分享了他們在過去一年疫情中修煉的心得和生活感悟。

多位瑜伽老師表示，瑜伽對人們身心的幫助，在非常時期意義更重大。疫情期間，楊敦平、李曉佳等為全球各地華人瑜伽學生提供不少免費公益課程，大大緩解大家長期居家避疫、生活空間大大縮小的精神和心理壓力。李曉佳更多次帶領學生全程安全完成清水斷食課程，讓不少學生感受全新的瑜伽境界。

來自大阪的宋光明老師和上海的楊凱瑞老師，分別分享他們的瑜伽經驗。曾經撰寫和翻譯「瑜伽輕鬆練」和「不吃不爭不死」等書籍的宋光明表示，他多年前到訪洛杉磯時曾遭人騙，損失錢財，但因爲瑜伽修煉，很快釋然並始終心懷快樂與善念。瑜伽不僅可以調節自己的心情，讓人生更加快樂，而且是一輩子的修行和養生。

擔任會長多年的楊敦平，當天宣佈為瑜伽人奉獻多年的李曉佳，擔任2021南加華人瑜伽協會新會長。李曉佳感謝大家的信任。她表示，感覺肩膀責任很大，但有前輩在身邊，會更努力，讓協會發揚光大。

李曉佳1982年上海戲劇學院表演系畢業後，在上海青年話劇團工作十多年，作為一名主要演員活躍在戲劇舞台上，同時也主演了多部電影和電視劇。因一場車禍腰部和頸部受傷，結緣瑜伽，多年後，她也成了瑜伽教練。2006年創立「琳達瑜伽緣」，並每天親自上課至今，先後幫助了數百人學習瑜伽，認識瑜伽。

她根據學生每個人的特質，融匯多種瑜伽體式和汲取各派精華，使學生們能很快能得到正確方法，在身心靈都得到很大幫助。疫情期間，她與楊敦平從事公益課程。她堅信瑜伽一定會帶給人們意想不到的驚喜，是一輩子的修行，成功秘訣只有兩個字，堅持。

李曉佳出任南加華人瑜伽協會2021年新會長。（南加華人瑜伽協會提供）
李曉佳出任南加華人瑜伽協會2021年新會長。（南加華人瑜伽協會提供）
南加州知名瑜伽老師楊敦平在國際瑜伽日上分享疫情期間修煉心得。（南加華人瑜伽協會提...
南加州知名瑜伽老師楊敦平在國際瑜伽日上分享疫情期間修煉心得。（南加華人瑜伽協會提供）
楊凱瑞在國際瑜伽日上分享修煉感悟。（南加華人瑜伽協會提供）
楊凱瑞在國際瑜伽日上分享修煉感悟。（南加華人瑜伽協會提供）

疫情 華人 南加

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