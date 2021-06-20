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加州重啟 亞洲國際電影節首次實體活動 眾星雲集

洛杉磯訊
亞洲國際電影節在加州重啟後，6月19日舉行首次實體活動，亞洲和亞裔演藝人員共襄盛舉，包括越南影后Kieu Chinh（右二）。（主辦單位提供）
亞洲國際電影節在加州重啟後，6月19日舉行首次實體活動，亞洲和亞裔演藝人員共襄盛舉，包括越南影后Kieu Chinh（右二）。（主辦單位提供）

經過一年半的各項專家座談與線上活動，亞洲國際電影節（Asian World Film Festival）在加州重啟後，6月19日舉辦第一次的線下活動，並和位在比佛利山的全新藝廊Winn Slavin 合作舉行。 這次活動目的， 除了呈現該藝廊負責人Daniel Winn 親自為亞洲國際電影節設計的各種人文關懷獎項外，也藉由活動，為非營利的亞洲國際電影節接下來的活動籌款，能夠更推廣更多來自亞洲或亞洲演員與優良的電影。除了劇情片，亞洲國際電影節也有獎項支持新銳導演的短片參展。

日昨舉行的活動，共計中外藝術界與影界名流共100多人應邀參加。其中包括老牌華裔明星關南茜（Nancy Kwan)、 France Nuyen、越南影后Kieu Chinh、 Irene Tsu、 Peter Kwong，以及多部導演製片人Andre Morgan、 Andrzej Bartkowiak （ Romeo Must Die, Exit Wound, Street Fighter)、 Jean-Marc Vallee 等。

藝廊負責人Sir Daniel Winn在疫情期間，開啟了比佛利山第二家的藝廊。他認為藝術是能讓人的心靈更加平靜與滿足，他自己的多媒體藝術作品，在今年的藝術家大展獲得油畫與雕塑首獎與銅牌獎的雙喜臨門。 日昨在與亞洲國際電影節合作的獎座設計揭幕式中，他很開心能在視覺上跨界與提倡亞洲與亞裔藝人的電影界合作，讓這些得獎的演員與電影工作者，也能感受到他在創作獎座中傳達的心意與禮讚！  

亞洲國際電影節在加州重啟後，6月19日舉行首次實體活動，亞洲和亞裔演藝人員共襄盛...
亞洲國際電影節在加州重啟後，6月19日舉行首次實體活動，亞洲和亞裔演藝人員共襄盛舉，包括越南影后Kieu Chinh（圖中）。（主辦單位提供）
老牌華裔明星關南茜（Nancy Kwan)（左）。（主辦單位提供）
老牌華裔明星關南茜（Nancy Kwan)（左）。（主辦單位提供）

電影 比佛利山 導演

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