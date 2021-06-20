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美國華人創業經營淨水器製造 被聯合國難民署採用

橙縣訊
FASCA橙縣分會6月19日於橙僑中心舉辦「聯合國永續發展目標」講座。出席者包括僑務委員張珮鑾（右三起至右六）、橙僑中心主任蔣翼鵬、講師顏毓佐夫婦。（橙僑提供）
FASCA橙縣分會6月19日於橙僑中心舉辦「聯合國永續發展目標」講座。出席者包括僑務委員張珮鑾（右三起至右六）、橙僑中心主任蔣翼鵬、講師顏毓佐夫婦。（橙僑提供）

海外青年文化志工協會(FASCA)橙縣分會6月19日於橙縣華僑文教服務中心，舉辦「聯合國永續發展目標」講座。當天邀請北橙華人協會前會長顏毓佐擔任社會企業講師，他提到早年創業經營淨水器製造，還接到聯合國難民署訂單。FASCA橙縣分會當天有11位青年文化志工至現場參加講座。

應邀出席的橙僑中心主任蔣翼鵬致詞表示，全球化發展讓國際社會面對許多共通問題，包括社會生活環境、和平正義與安全制度等議題。資源配置及共同合作是永續改革關鍵，透過講座學習「永續發展目標」，有助青年文化志工成為知行合一的地球好公民及新創改革者。

社會企業講師顏毓佐以來美攻讀企業管理碩士後，自行創業的成功經驗，進行專題演講。他創業經營淨水器製造，13年間不僅贏得消費者信賴，產品行銷全美國48州、經銷超過40個國家，後來還接到聯合國難民署(United Nations High

Commissioner for Refugees) 訂單，指定運送給科索伏的難民營。

2007年，顏毓佐創辦的公司獲選美國成長最快500大私人企業，在芝加哥接受前總統柯林頓頒獎。退休前，顏毓佐的公司亦被波士頓百年跨國集團相中並收購。

顏毓佐表示，他的公司所生產淨水設備能被聯合國難民署採用，能救助因戰爭流離失所的難民，讓他感到創業所有的努力、辛苦都非常值得。他鼓勵年輕人創業，希望可以培養出更多臺裔社會企業家，加入追求地球永續發展的行列。

講座問答時段學員反應十分熱絡，助理導師高郁翔也分享自己在防疫期跨國協助美國、日本動漫界朋友及臺灣網路遊戲開發公司創作電子音樂的故事，鼓勵青年文化志工們不要因為疫期居家，就失去和外界溝通互助的機會，透過跨議題及跨領域的交流，能夠學習多元文化、跨領域合作，並分享實作工作成果。

FASCA橙縣分會助教吳承恩(Melvin Wu)在2021橙縣綜合學術競賽(Orange County Academic Decathlon)十項比賽中，拿下十面獎牌，包括三項第一名、兩項第二名等頂尖成績。當天蔣翼鵬特別予以表揚，吳承恩也分享準備比賽的經驗。

進行專題講座之前，僑務委員暨諮詢導師張珮鑾特別介紹聯合國SDGs (Sustainable Development Goals)永續發展17項目標，包括終結貧窮、減少食物浪費、環境生態保護、氣候行動、保育海洋生態、永續城鄉發展等議題。期許青年文化志工跨越性別、種族、階級面向，以永續發展目標為導向，在生活中培養解決問題能力，並達成永續發展目標。助理導師高郁翔則分享臺灣水資源新創團隊的永續發展專案短片，影片中團隊的臺灣理工大學生運用「薄膜過濾技術」製成中空纖維，將死水活化，為光電大廠一年省下2000萬回收水成本。

FASCA橙縣分會助教吳承恩(中)在2021橙縣綜合學術競賽十項比賽中，拿下十面...
FASCA橙縣分會助教吳承恩(中)在2021橙縣綜合學術競賽十項比賽中，拿下十面獎牌。圖左為橙僑中心主任蔣翼鵬、圖右為諮詢導師張珮鑾。（橙僑提供）

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