裸男私闖洛杉磯豪宅 殺死寵物鳥 並聲稱自己是屋主

闖入者說這是他的房子，並反問屋主為何在這裡。（KTLA5 視頻截圖）

一名裸體年青男子，日前闖入洛杉磯 高級社區Bel Air的一處豪宅，並在房內做了一系列奇怪的舉止，且殺死屋主的兩隻寵物鳥，而豪宅主人還與這名裸體男撞了個正著。

屋主Mat Sabz回憶說，當時是他的妻子Monica通過監控視頻發現有人闖進他們家，妻子趕緊打電話告訴他，那時他正在家中二樓的臥室裡，完全沒有留意到家中發生的事情。

根據監控視頻顯示，這名裸體男先是闖入後院，在泳池中玩了一會，之後進入房屋，在浴室中洗了個澡，並穿上屋主Sabz的短褲。

在接到妻子的電話之後，Sabz從房間出來，與這名意外的闖入者面對面撞個正著。當Sabz質問闖入者是何人，為何擅自進入房屋，這名裸體男竟然回答說這是他的房子，並反問Sabz為何在這裡，同時威脅Sabz說要打電話報警。

監控視頻清楚地回放了兩人之間的對話，兩人互相質問對方，為何出現在自己的家中，年青的裸體闖入者質問屋主，並要求屋主立即離開房子。真正的屋主Sabz當即從主臥室的陽台跳到屋外並打電話報警。此時，闖入者依然沒有離開的意思，監控視頻顯示他在客廳來回走動，並在沙發上坐下休息，在桌子上寫字條。

警方接到報警後迅速到達現場，確認闖入住是34歲的Paul Kiyan，當場逮捕了闖入者。據悉，闖入者Paul Kiyan將會在下週一上庭，並會被控多項重罪。

Sabz回憶說幸好當時只有他一個人面對闖入者，幾個孩子都不在家，他只需要考慮自己的安全。 Sabz說闖入者不知何故還殺死了他們養的兩隻寵物鳥。