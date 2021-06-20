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IRS在華人社區推廣紓困資訊獲三位亞裔議員表揚

洛杉磯訊
會計師施啟祥（左起）、國稅局社區服務推廣小組全國總督導Derek Ganter、國稅局納稅人保護部門經理Robert Chang、會計師林清吉。（施啟祥提供）
會計師施啟祥（左起）、國稅局社區服務推廣小組全國總督導Derek Ganter、國稅局納稅人保護部門經理Robert Chang、會計師林清吉。（施啟祥提供）

國稅局（IRS）社區服務推廣小組，多年來在華人社區推廣重要的稅法，提供服務與幫忙。近日推廣小組全國總督導Derek Ganter、資深聯絡官Narina Bchtikian ，及國稅局納稅人保護部門經理Robert Chang，在北美華人會計師協會創會會長林清吉、曾擔任過會長的會計師施啟祥的陪同下，接受三位選區涵蓋華人密集區的聯邦和加州議員頒發表揚感謝狀。

這三位議員是聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）和金映玉（Young Kim），以及加州眾議員陳立德。

自新冠疫情爆發後，政府推出一系列紓困方案，這些方案直接及間接和稅務有關。國稅局的推廣小組在第一時間將紓困法規及稅務資訊，傳送給各族裔的合作夥伴，藉此將訊息傳給普羅大眾。

Derek Ganter表示，希望未來推廣小組繼續和華人社區合作，將國稅局的第一手稅務資訊，傳送給所有的華裔納稅人，造福華人社區。

國稅局社區服務推廣小組成立至今已有30年，小組成員均為國稅局和納稅人之間的中間橋樑。林清吉和施啟祥都是國稅局社區服務推廣小組，及國稅局全美多語言 (IRS National Multilingual Stakeholder) 參與峰會的成員。他們也因為身為推廣小組成員，且在推廣稅務資訊方面不遺餘力，當天也接受表揚。

國稅局 華人 紓困

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