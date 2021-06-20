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加州全面開放後出現這三種人 心理問題值得關注

記者邵敏／洛杉磯報導
洛縣心理健康署診所主管鄭佳琪：人在面對任何改變時都會緊張抗拒。（鄭佳琪提供）
洛縣心理健康署診所主管鄭佳琪：人在面對任何改變時都會緊張抗拒。（鄭佳琪提供）

加州6月15日全面開放，越來越多的人將重新回到疫情前的正常生活，一年多來，很多人已習慣居家隔離，長期與他人保持社交距離，如今再次面對調整與改變，會出現哪些值得關注的心理問題？

洛縣心理健康署診所主管鄭佳琪（Jacqui Cheng）指出，對於即將到來的全新生活，會出現三類不同態度的人群：有些人會呼朋喚友狂歡慶祝，全無心理障礙地擁抱解禁後的新生活；有些人會害怕出門，不敢與人交往，繼續選擇居家隔離；有些人希望恢復疫情前的正常生活，但對於如何恢復心存顧慮，會考慮諸多細節，因此帶來心理上的焦慮。

「每個人對疫情的考量不一樣，對病毒的擔心程度也不一樣，所以會出現不同態度的人群。」鄭佳琪說，「很多人都屬於第三類人群，處於矛盾中，在嚮往生活全新開始的同時，也擔心疫情是否已真正控制，會不會有其他未知數，社會開放的腳步是不是太快。」

鄭佳琪認為，人在面對任何改變時，無論好的改變還是壞的改變，都會緊張抗拒，改變是壓力的一個重要來源。 「在過去一年，人們好不容易習慣了生活和心態上的改變，突然之間又要開始改變，重新調整，就會產生抗拒。」在過渡到開放後的新生活期間，會出現一些常見的心理狀況，比如焦慮、恐慌、抑鬱、煩躁等，而這些情緒會導致一些行為的發生，比如拖延時間，選擇逃避，睡眠、食慾受影響等。

鄭佳琪指出，這些情緒和行為都是正常的，主要是因為對未來的不確定感，「人們會有各種擔心，有孩子的上班族擔心，自己要去辦公室上班，但孩子還沒開學怎麼辦；長期居家導致生活作息混亂的人擔心，如何在短時期內改變自己和家人的作息習慣。」作為一個心理健康專家，鄭佳琪說，她最近接觸很多病人焦慮的案例，「焦慮不僅來自一件事，而是對於很多細節的考慮，面對生活大幅度的改變，他們很難做決定，或者對做的決定沒有安全感。」

同時，也有一些人本來就有一定的心理症狀，不願與他人交流，喜歡獨處，疫情一年，這些人反而覺得安全輕鬆，但現在又要重返過去的生活，要重新適應本來就覺得有壓力的事情，這個挑戰性會更大。面對諸多心理問題，鄭佳琪鼓勵大家需要時，可以尋求家人朋友或是心理健康專家的支持。

同時，鄭佳琪指出，對疫情未知的恐懼是面對新生活最大的障礙，有效克服恐懼，就要接受正確資訊。「恐懼來源於不確定感，或者是聽到不正確的資訊，最好方式就是了解疫情最新情況，同時做好自己的防疫措施。」

此外，多做些讓自己心情放鬆的事，比如做運動、聽音樂、改變作息規律，早點睡覺，如果有心理困擾，除了跟信賴的家人朋友傾訴之外，及時尋求心理治療師的諮詢，幫忙應對調整。

疫情 加州 社交距離

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