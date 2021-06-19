午夜入侵華商倉庫 竊賊剪斷門鎖鐵網搬貨裝車

盜竊團夥趁夜用工具將商家的鐵絲網剪開大口，偷走將近3萬元貨物。（劉先生提供）

阿罕布拉 華人商家一個月内兩度被偷，盜賊團夥剪斷鐵絲網將汽車 開進停車場，裝滿汽車大搖大擺揚長而去，商家一夜之間損失五位數，氣憤又無奈。

影音來源：商家劉先生提供

阿罕布拉足浴用品進口和批發商劉先生，在山谷大道上有一座大型倉庫，18日(周五)凌晨再遭至少三人組成的盜竊團夥光顧，歹徒先是觀察踩點，然後剪斷門鎖和鐵網，最後裝車走人，前後一個多小時。盜竊團夥顯然有備而來，工具齊全，作案手法老辣。

劉先生多年前在聖蓋博和洛杉磯開足浴店，之後轉做足浴用品批發，在阿罕布拉擁有3萬多呎賣場，供應全美華人足浴用品。疫情 後除了足浴用品之外，同時進口多種生活用品，收購大型商家庫存。他表示，因爲原來的門市不夠用，最近新租了東山谷大道200號街區的1萬4000尺倉庫，同時兼做門市。因爲疫情之後生意好，現在進貨量非常大，倉庫放不下的大量貨物，暫時存放在自家倉庫後面的走廊上。雖然是露天，但都是自家地盤，前後都有鐵絲網，平常感覺也還安全。

但劉先生倉庫的安全監控系統顯示，周五凌晨2時左右，隔壁華資餐館停車場的門鎖被人剪斷，大約25分鐘之後，一名男子進入停車場，持專用長剪將餐館停車場與劉家倉庫之間的鐵網剪開，破口能容納幾個人和貨物同時進出。凌晨3時左右，一輛白色的封閉型貨車進入停車場，車上下來兩名貌似拉丁裔的光頭男子，然後下來一名女子，女賊不緊不慢將貨物整齊擺放上車，感覺就像是自家貨物出車。前後15分鐘，三賊裝滿車子揚長而去。

劉先生表示，第二天清查被盜現場，盤點後發現大約2.8萬元存貨不翼而飛，包括剪草機、電鋸、貴重的工程電綫和商用空調、玩具電動車等等。而回放監視錄像發現，竊賊作案時還「挑挑揀揀」，顯然有備而來。

劉先生表示，他們的倉庫和門市位於阿罕布拉山谷大道，平常人來車往，但從外面根本看不到倉庫後面走廊的存貨。他表示，他收購大型連鎖商家的貨物兩天前從印第安那到達洛杉磯，由本地的卡車公司送貨上門，「當時送貨的是一個帶刺青掛滿金鏈的非裔男子」。到貨不久，就有一名墨西哥男子前來應徵工作，商家帶他前後看了一圈説明工作内容之後，該男子卻再也聯係不上。而盜案發生前幾個小時傍晚時分，一輛黑色日產汽車進入他們倉庫的停車場，車上下來一名滿身刺青的西裔男子問長問短。所有這些難道都是巧合？

劉先生表示，這已是一個月内第二次被盜。上月中旬，他們停靠在自家店前的汽車輸油管被盜，損失上千元。一個多月前，盜賊來店順手拿走了四台電話。

在山谷大道一帶經商多年，劉先生前後被盜不下四、五次，其中一次是盜竊團夥預先破壞監視系統，然後幾個人同時進入店中，聲東擊西，然後進入老闆娘辦公室，將其錢包和其他值錢東西全部拿走。