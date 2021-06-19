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世界日報「新好男人私房菜廚藝SHOW」剛剛登場

本報蒙特利公園市訊
世界日報「新好男人私房菜廚藝SHOW 」登場。（記者丁曙／攝影）
世界日報「新好男人私房菜廚藝SHOW 」登場。（記者丁曙／攝影）

疫情後雨過天晴，經濟全面重啓，洛杉磯世界日報舉辦的首場實體活動「新好男人私房菜廚藝SHOW 」， 今日上午（星期六)11:00~12:30在本報停車場熱鬧舉行，活動將於 U視頻現場直播，歡迎所有觀眾上線觀看，感謝大家的熱情參與支持。

世界日報「新好男人私房菜廚藝秀」向大家公開美味私房菜大公開，與民眾共度熱鬧溫馨父親節。出席者有聖蓋博市議員、加州49區眾議員競選人卜君毅、園藝達人花哥許希聖、美國中國工程師學會南加分會會長王竹青、蜂蜜達人李立元、影視藝人羅興華等名人登台亮相，大展廚藝身手。

今天嘉賓端出的美味有北京烤鴨、紅燒蹄膀、味蒸鱈魚、活蟹米糕等等，現做現嘗；台灣影視常青樹張俐敏、世界華人婦女企管總會副會長陳玲華、廣播主持人趙廣瑜、歌星凌菲、前台大校友會會長胡安瀅等則組品嘗啦啦隊，熱鬧可期。

活動召集人倪北嘉表示，作為世界日報在加州全面重啓後首次大型戶外活動，本次好男人廚藝秀也將是世界日報首次直播的活動，全面展現華人社區新好男人事業家庭兩兼顧的精神風貌。活動直播時間為星期六上午11時至12時半，民眾只要登錄世界日報U視頻，就可以全程觀看直播。當天活動也將在稍有剪接編輯後，在Youtube U視頻播出，供民眾觀賞。當天的活動同時有限度地開放現場，並提供一定數量的獎品，歡迎民眾前往世界日報洛杉磯停車場廣場現場參與。

世界日報感謝老北京烤鴨店，美國味全食品，可可假期等商家贊助。

世界日報 加州 美國

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