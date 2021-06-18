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洛縣療養院確診少 人多場地續戴口罩

記者謝雨珊／綜合報導
未接種疫苗的民眾，若在外遇到任何尚未完成接種疫苗的民眾，最做好萬全的防疫措施。（本報檔案照）
未接種疫苗的民眾，若在外遇到任何尚未完成接種疫苗的民眾，最做好萬全的防疫措施。（本報檔案照）

洛杉磯縣疫情持續降緩，尤其是容易出現疫情爆發的療養院，確診人數一直維持在低點。根據洛縣衛生局，療養院老人及工作人員大部分都已接種新冠疫苗，83%療養院工作人員、82%療養院老人完全接種疫苗。在6月5日當周，洛縣療養院有4萬人完成新冠檢測，其中21人確診，多數為未接種疫苗者。

洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，許多人在這周慶祝父親節，若民眾打算與未接種疫苗的年老父親聚會，建議大家最好還是戴口罩及保持社交距離，以保護老人的安全。她也鼓勵民眾帶著父親或長輩，盡快去洛縣任何一個疫苗接種站注射疫苗。

她另提醒未接種疫苗的民眾，若在外遇到任何尚未完成接種疫苗的民眾，最好提高警覺做好萬全的防疫措施，例如：戴上兩層口罩或者N95口罩等，在洛縣全面重啟後更重要。

根據最新的加州職業安全與衛生局（Cal/OSHA）標準，加州完成接種疫苗的民眾，在大部分的工作場合脫下口罩，且不用再與人保持社交距離。然而，無論是否已接種疫苗，如果乘坐大眾交通工具（公車、輕軌、飛機）、進入K-12年級學校、托兒所、青少年營、醫療場所、及遊民或緊急收留所等公共場合，仍要戴上口罩。有關洛縣重啟詳情，請上www.ReopeningLACounty.com查詢。

疫苗 洛縣 口罩

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