南加香港校友會聯會獎學金典禮 八人四年各6000元

南加州香港校友會聯會獎學金頒獎禮，（前排左起）蕭美娟、司徒小琳、伍倬妮；（後排左起）Kenneth Nguyen、Sang Yul Yu。（香港校友會聯會提供）

南加州香港 校友會聯會獎學基金16日晚舉行「2021年加州獎學金」頒獎典禮，今年共有八位學生受惠，從今年秋季學期開始，在攻讀大學本科期間，每人每年1500美元，四年共得6000美元獎學金。

會長任霜霜表示，香港校友會聯會獎學基金於2003年設立加州獎學金，向加州學業優秀但財務上有需要的應屆高中畢業生給予一份鼓勵。最初只有兩個名額，今年已增加至八個，獲獎者從入讀大學一年級開始，每年可獲1500美元，四年合共6000美元。今年獲獎的學生中，有五人出席了當晚的現場頒獎禮。

加州獎學金委員會主席何綺雯表示，這項嘉惠本地學生之獎學金成立18年以來，迄今受惠學生逾80位，頒發總金額達20萬美元。除了四年6000元升讀大學獎學金，他們亦提供3000美元給入讀大學後前往香港參與暑假或交換生課程或實習之學生，讓他們瞭解及認識亞洲文化。

「2021年加州獎學金」八位獲獎學生分別是：芳泉谷高中的林明德 (Ethan Lam) ，將入讀柏克萊加大工業工程／營運研究；馬凱博高中的伍倬妮 (Charly Ng) ，將入讀洛杉磯加大 生理科學；惠特尼高中的Kenneth Nguyen，將入讀南加州大學 人類生物學；布拉沃高中的司徒小琳 (Katharine Situ)，將入讀聖地牙哥加大生物化學；聖蓋博高中的蕭美娟 (Megan Tieu) ，將入讀洛杉磯加大經濟學系；聖蓋博高中的王秋梅 (Tina Vuong) ，將入讀柏克萊加大商業系；南巴沙迪那高中的Sang Yul Yu，將入讀洛杉磯加大分子、細胞與發育生物學；鑽石吧高中的湯艾倫 (Erin Zhou)，將入讀賓州大學經濟學。

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