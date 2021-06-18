我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指本周跌3.5% 去年10月來最大

50萬份報紙反擊 港蘋果日報「七一抄家危機」

南加香港校友會聯會獎學金典禮 八人四年各6000元

洛杉磯訊
南加州香港校友會聯會獎學金頒獎禮，（前排左起）蕭美娟、司徒小琳、伍倬妮；（後排左起）Kenneth Nguyen、Sang Yul Yu。（香港校友會聯會提供）
南加州香港校友會聯會獎學金頒獎禮，（前排左起）蕭美娟、司徒小琳、伍倬妮；（後排左起）Kenneth Nguyen、Sang Yul Yu。（香港校友會聯會提供）

南加州香港校友會聯會獎學基金16日晚舉行「2021年加州獎學金」頒獎典禮，今年共有八位學生受惠，從今年秋季學期開始，在攻讀大學本科期間，每人每年1500美元，四年共得6000美元獎學金。

會長任霜霜表示，香港校友會聯會獎學基金於2003年設立加州獎學金，向加州學業優秀但財務上有需要的應屆高中畢業生給予一份鼓勵。最初只有兩個名額，今年已增加至八個，獲獎者從入讀大學一年級開始，每年可獲1500美元，四年合共6000美元。今年獲獎的學生中，有五人出席了當晚的現場頒獎禮。

加州獎學金委員會主席何綺雯表示，這項嘉惠本地學生之獎學金成立18年以來，迄今受惠學生逾80位，頒發總金額達20萬美元。除了四年6000元升讀大學獎學金，他們亦提供3000美元給入讀大學後前往香港參與暑假或交換生課程或實習之學生，讓他們瞭解及認識亞洲文化。

「2021年加州獎學金」八位獲獎學生分別是：芳泉谷高中的林明德  (Ethan Lam) ，將入讀柏克萊加大工業工程／營運研究；馬凱博高中的伍倬妮  (Charly Ng) ，將入讀洛杉磯加大生理科學；惠特尼高中的Kenneth Nguyen，將入讀南加州大學人類生物學；布拉沃高中的司徒小琳  (Katharine Situ)，將入讀聖地牙哥加大生物化學；聖蓋博高中的蕭美娟  (Megan Tieu) ，將入讀洛杉磯加大經濟學系；聖蓋博高中的王秋梅  (Tina Vuong) ，將入讀柏克萊加大商業系；南巴沙迪那高中的Sang Yul Yu，將入讀洛杉磯加大分子、細胞與發育生物學；鑽石吧高中的湯艾倫 (Erin Zhou)，將入讀賓州大學經濟學。

有關南加州香港校友會本年度各項活動詳情，可致電：626-281-8179或瀏覽www.hksaf.org

香港校友會聯會獎學基金舉辦「2021年加州獎學金」頒禮典禮。（香港校友會聯會提供...
香港校友會聯會獎學基金舉辦「2021年加州獎學金」頒禮典禮。（香港校友會聯會提供）

加州大學 洛杉磯加大 香港

上一則

加州建疫苗接種電子檔 數碼卡隨時可用

下一則

洛縣療養院確診少 人多場地續戴口罩

延伸閱讀

加州建疫苗接種電子檔 數碼卡隨時可用

加州建疫苗接種電子檔 數碼卡隨時可用
看港蘋也違法？律師：無需杯弓蛇影 員工憂領不到薪水

看港蘋也違法？律師：無需杯弓蛇影 員工憂領不到薪水
加州5月份增10萬4500職位 失業率降至7.9%

加州5月份增10萬4500職位 失業率降至7.9%
香港蘋果日報3高層 被扣留40小時獲保釋

香港蘋果日報3高層 被扣留40小時獲保釋
全球最貴房市逼近史上最高價 經濟差和人口外移都難擋

全球最貴房市逼近史上最高價 經濟差和人口外移都難擋
港府宣布發放5000港元電子消費券 預估720萬人受惠

港府宣布發放5000港元電子消費券 預估720萬人受惠

熱門新聞

6月15日加州全面重開前夕，舊金山已遊人如織。（周先生提供）

加州重啟前夕旅遊井噴、物價飆漲 遊客叫苦

2021-06-14 02:20
南加華人社區保母工作的含金量相當高，尤其受疫情影響，現在一些照顧孩子的保母月薪已漲到6000元至7000元。（檔案圖）

疫情下 南加保母這職業 薪資比博士後還高

2021-06-11 22:41
疫情以來，包機成為富豪出行最安全的工具之一。（讀者提供）

台灣包機來打疫苗 單程25萬 已有兩批成行

2021-06-13 02:20
警方調查發現吳美意是個謎樣人物。（爾灣警局提供）

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

2021-06-10 22:04
華裔醫師林永健作為首批接種疫苗的醫護人員，目前抗體雖還在陽性線以上，但已經大幅下降。（林永健提供）

首批接種疫苗醫護 時隔半年抗體減

2021-06-17 02:18
程美玲與小兒子同在洛杉磯加大就學。（程美玲提供）

前華航空姐育兒有成後返校更上層樓 本月畢業於UCLA

2021-06-13 21:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物

紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物
川普認了 親口說「沒有贏」總統大選 仍考慮2024再戰

川普認了 親口說「沒有贏」總統大選 仍考慮2024再戰
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利
華社再爆倒會 金額恐達千萬

華社再爆倒會 金額恐達千萬
美砸32億元加速研發「抗新冠藥物」最快年底問世

美砸32億元加速研發「抗新冠藥物」最快年底問世