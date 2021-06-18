加州5月份增10萬4500職位 失業率降至7.9%

洛杉磯港貨物吞吐量5月份創西北球紀錄。（LA Port提供）

加州 5 月份就業 報告18日上午發表，繼 4 月創造10萬2,000 個就業職位、3 月創造的 13萬2400 個就業職位和2月創造了15萬6100 個工作職位之後，5 月份又增加了 10萬4500 個就職崗位，連續第四個月實現六位數的就業增長，使加州5月份失業率降至 7.9%。

州長紐森（Gavin Newsom）對此發表聲明指出，加州繼續引領全國經濟復甦，5 月份新增 10萬4500 個工作崗位，連續第四個月創造了六位數的就業機會。我們以健康為中心的方法挽救生命，成為美國 發病率最低和疫苗接種最多的州之一。現在，加州在健康和經濟成果方面領先全國。我們已經恢復了過去一年失去的一半以上的工作，但還有很長的路要走。因此，政府繼續對小企業減稅和贈款，以及為三分之二的加州家庭退稅進行歷史性投資，並且為受大流行打擊最嚴重的人們提供租金減免。

從 2021 年 2 月到5 月，加州總共增加了 49萬5000 個非農業工作職位，佔全國就業增長的近四分之一，標誌著加州連續第四個月增加了超過 10萬個就業職位。在 2020 年 3 月和4 月期間，因為COVID-19 大流行，加州失去了 271萬4800 個工作崗位，但現在已經恢復了其中的140萬6800 個，超過了一半。加州5 月份失業率7.9%，還不到 2020 年 4 月份高峰期的一半。