洛縣公園廁所垃圾桶的男棄嬰 疑似在廁所出生
南加洛杉磯縣一名新生男嬰，6月11日周五早上被發現遺棄在洛縣林伍特市（Lynwood）的Yvonne Burke-JohnD. Ham公園的廁所垃圾桶中。洛縣警局17日公布該案詳情，目前正在搜尋兩名疑似與找到這名新生男嬰有關聯的女性。
根據警方消息，這名男嬰疑似在該公園廁所出生，被發現後被立即送往醫院急救，男嬰狀況穩定，但生母未明。目前男嬰受洛縣兒童及家庭服務局關照，正在列入領養的程序中。洛縣警局指出，11日有一名女性進入公園廁所，聽到垃圾桶傳來嬰兒叫聲，上前查看後發現這名被遺棄的男嬰，竟然藏在垃圾堆中。這名女性立即撥打911報案。
警方17日公布兩名女性照片，要求向他們詢問當日情況，希望有助於破案。這兩名女性曾與一名女孩及粉紅色三輪嬰兒車在公園附近走動。
目前調查尚處於早期階段，任何知道相關信息的人，請聯繫特殊受害者局（the Special Victims Bureau），電話：877-710-5273，或發送電子郵件至[email protected]。如希望匿名提供消息，可撥打800-222-TIPS(8477)「Crime Stoppers」，或登陸網站http://lacrimestoppers.org。
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