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洛縣公園廁所垃圾桶的男棄嬰 疑似在廁所出生

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
洛縣警方希望與曾帶著一名女孩及粉紅色三輪嬰兒車在公園附近走動的兩名女性談話。（NBCLA截圖)
洛縣警方希望與曾帶著一名女孩及粉紅色三輪嬰兒車在公園附近走動的兩名女性談話。（NBCLA截圖)

南加洛杉磯縣一名新生男嬰，6月11日周五早上被發現遺棄在洛縣林伍特市（Lynwood）的Yvonne Burke-JohnD. Ham公園的廁所垃圾桶中。洛縣警局17日公布該案詳情，目前正在搜尋兩名疑似與找到這名新生男嬰有關聯的女性。

根據警方消息，這名男嬰疑似在該公園廁所出生，被發現後被立即送往醫院急救，男嬰狀況穩定，但生母未明。目前男嬰受洛縣兒童及家庭服務局關照，正在列入領養的程序中。洛縣警局指出，11日有一名女性進入公園廁所，聽到垃圾桶傳來嬰兒叫聲，上前查看後發現這名被遺棄的男嬰，竟然藏在垃圾堆中。這名女性立即撥打911報案。

警方17日公布兩名女性照片，要求向他們詢問當日情況，希望有助於破案。這兩名女性曾與一名女孩及粉紅色三輪嬰兒車在公園附近走動。

目前調查尚處於早期階段，任何知道相關信息的人，請聯繫特殊受害者局（the Special Victims Bureau），電話：877-710-5273，或發送電子郵件至[email protected]。如希望匿名提供消息，可撥打800-222-TIPS(8477)「Crime Stoppers」，或登陸網站http://lacrimestoppers.org。

出生幾天的男嬰，被遺棄在南加公園的廁所垃圾桶裡。（KTLA5視頻截圖）
出生幾天的男嬰，被遺棄在南加公園的廁所垃圾桶裡。（KTLA5視頻截圖）

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