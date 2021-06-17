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美旅遊雜誌選出台北為亞洲最佳休閒旅遊目的地第一名

記者張宏／洛杉磯報導
日月潭騎行頗受歡迎。（觀光局提供）
日月潭騎行頗受歡迎。（觀光局提供）

美國專業旅遊雜誌「環旅世界」(Global Traveler)日前公佈，台灣獲得2021年休閒生活風格獎(Leisure Lifestyle Awards)的「全球最佳冒險旅遊目的地(Best Adventure Destination, International)」第二名，及台北獲「亞洲最佳休閒旅遊目的地(Best Leisure Destination in Asia)」第一名。

「環旅世界」是專為美國高端與商務旅客量身打造的旅遊雜誌，是觀光局駐洛杉磯辦事處長期精準鎖定經營的高端客群，該獎透過訂閱戶問卷調查，調查期間自2020年12月14日至2021年4月14日，須回答50%以上問題方屬有效問卷。

台灣交通部觀光局自2016起年致力推廣台灣生態、海灣、小鎮、山脈旅遊，再延續至今年的2021自行車旅遊年主題。觀光局表示，疫情讓人們追求更健康、安全的休閒、戶外冒險旅遊，珍惜與家人相聚的深度體驗，這正是台灣豐富多元的自然人文國際觀光吸引力。

台灣交通便捷、社會自由安全形象受國際間肯定，像是都會風情、小鎮漫遊、登山健行、單車樂活、潛水衝浪、跳島觀光等，符合未來獨自旅遊、小型旅遊團和客製化深度的新常態旅遊(New Normal)趨勢。相信在重啟邊境後，有信心能看見更多的美國旅客前往台灣，深入各地體驗獨特的台灣自然人文風情。

台灣單車樂活旅遊資源豐富。（觀光局提供）
台灣單車樂活旅遊資源豐富。（觀光局提供）
台灣單車樂活旅遊資源豐富。（觀光局提供）
台灣單車樂活旅遊資源豐富。（觀光局提供）

台灣 觀光 美國

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