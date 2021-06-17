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南加橙縣面臨房市泡沬化挑戰 美通膨將持續至2023年

記者謝雨珊／橙縣綜合報導
查普曼大學經濟預測報告顯示，橙縣經濟將大量復甦。(本報檔案照)
查普曼大學經濟預測報告顯示，橙縣經濟將大量復甦。(本報檔案照)

靠旅遊觀光產業維生的橙縣疫情期間失業率高。橙縣查普曼大學（Chapman University）最新年度經濟預測數據顯示，橙縣去年失業率達8.9%，比加州整體失業率7.4%還高。好消息是，隨加州疫情減緩，旅遊觀光逐漸回流，預測橙縣今年將平均增加2.8%工作機會，橙縣經濟將強勁復甦。

這份經濟預測報告也提到全美整體經濟復甦狀況，顯示今年國內生產總值（GDP）將增加6.7%；去年GDP衰退3.5%。查普曼大學經濟預測主任道提（Emeritus James L. Doti）表示，這是美國自1980年早期之後，再也沒見過如此大的經濟成長幅度。美國將以V型復甦經濟，其中一個原因源自於聯邦政府發出的5兆元經濟紓困。這份經濟預測報告預估，全美通膨將持續上升至2023年，利息也將不斷上升。

道提表示，經濟預測報告預估橙縣在今年底前，有望平均增加8%工作機會。經濟預計將大量復甦，不過比經濟衰退前少了約3萬份工作崗位。橙縣經濟加速率如今更勝疫情前，但卻正在面臨房市泡沫化挑戰。

根據這份經濟預測報告，若通膨按現行速度繼續，房貸率將在2023年上漲至5%。如今橙縣平均中價位房屋已超過100萬元，民眾越來越無法承擔房市價格。道提預測，房屋價格升值在接下來兩年將承受下行壓力。單一住宅（Single-family）及公寓住戶許可證，預計將從去年的5900元增至今年的1萬200元，增幅73%。該經濟預測報告也指出，橙縣賣房平均得花22天，幾乎是走到歷史新低點。

道提指出，加州比其他州多丟失了約32萬個工作機會，因為加州的新冠疫情限制較為嚴格，經濟活動大大受限。不過也因如此，加州成為全美染疫死亡率數一數二低的一州。

橙縣 加州 疫情

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