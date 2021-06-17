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划艇 釣魚 游泳 露營 南加華人區這個大公園都有

記者邵敏／洛杉磯報導
湖中嬉戲的水禽，樹林裡成群的白鷺，觀鳥者可以在這裡看到種類眾多的鳥雀。（記者邵敏／攝影）
湖中嬉戲的水禽，樹林裡成群的白鷺，觀鳥者可以在這裡看到種類眾多的鳥雀。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯的炎炎夏日已經到了，想找一個離華人區近的地方，一家人划艇戲水、騎車釣魚、野餐露營？推薦一個好地方：聖塔菲水壩育樂區（Santa Fe Dam Recreation Area），這裡有山有水，又有很多遊樂設施，絕對是個好去處。

影音來源：記者邵敏

從華人區亞凱迪亞市出發，15分鐘車程便可到聖塔菲水壩育樂區，這是一個縣公園，坐落在歐溫岱市（Irwindale）聖蓋博山脈腳下，70畝的美麗大湖泊，常年允許使用非機動船隻，在公園裡安靜地等著遊人到來。

住在附近的華裔Vida一家，經常帶著自家的船艇來划船，這個週末，他們還選擇在湖邊慶祝父親節，「這是一個非常特別的大公園，週末很多孩子會到這裡參加划艇課程、賽船，我們大家族也經常來這裡聚會。」Vida介紹說，如果自己帶船，根據船艇大小，收費9元或者12元。公園內週末提供租船服務，根據船艇大小型號，每小時價格從15元到35元不等。工作人員囑咐，划船時一定要將年幼的孩子抱在懷中。

乘一艘小船，蕩漾在湖中央，看著天邊的雲，遠處的山脈，湖中嬉戲的水禽，樹林裡成群的白鷺，「欲把西湖比西子，淡妝濃抹總相宜」的詩詞竟躍然腦海。在湖中，偶遇另一艘船，打聲招呼，一時興起，還可以對唱幾首歌，互相潑水玩耍，別有滋味。

除划船之外，這個美麗的大湖泊還允許全年釣魚。七歲的Tommy跟著爸爸和哥哥正在湖邊放長線釣大魚，不過釣魚可需要耐心，經常是魚餌被吃了好幾回，魚兒卻始終沒有上鉤。這天下午，在哥哥的幫助下，小Tommy終於釣上了人生的第一條魚，孩子的興奮尖叫，引來路人觀望。

週末除了提供租船，還可租車騎行，有單人座、兩人座、四人座的各種腳踏車，價格是每小時12元到50元不等。園內的自行車道、步行道遍布整個娛樂區，另外還有馬術小道，但因為疫情，騎馬活動暫時關閉。

如果想去海邊玩，又不願開遠途，公園內有個人造沙灘和水上遊樂區，完全可以滿足孩子戲水的樂趣，不過只在夏季開放。沙灘邊還有個遊樂場，孩子在這裡攀爬、追逐，小小的沙灘和游泳場，絕對可以玩上一整天。沙灘不遠處，有片大樹林，人們喜歡在這個區域野餐休息，懶懶地躺在樹林間的吊床上看書，不時還聞到香味傳來，原來是有人在燒烤。

帳篷露營區位於公園的中心，由兩個總面積約5畝的場地組成，集體露營區只供當地青年組織使用，比如童子軍。露營區周圍有燒烤架、飲水機、水龍頭以及停車場。戶外表演藝術中心位於集體野餐區，用於即興音樂活動和音樂會。此外，這裡是許多受保護的本地動植物的家園，觀鳥者可以在這裡看到種類眾多的鳥雀，現場志願者全年提供解說服務，但現在因為疫情服務受到限制。

公園旁還有一道獨特的風景線，高高的採石場，經常有人在上面騎自行車，耀眼陽光下的剪影，像是電影「阿甘正傳」中主人公一直在追逐太陽的畫面。

聖塔菲水壩育樂區（Santa Fe Dam Recreation Area）

地址：15501 Arrow Hwy, Irwindale, CA 91706

聯繫電話：(626) 334-1065

開放時間：週一至週日6:00am－8:00pm 

網址：https://parks.lacounty.gov/santa-fe-dam-recreational-area/

門票：12元/停車費。

製表：記者  邵敏

週末提供租車騎行，各種腳踏車，價格每小時12元到50元不等。（記者邵敏／攝影）
週末提供租車騎行，各種腳踏車，價格每小時12元到50元不等。（記者邵敏／攝影）
70畝的美麗湖泊，常年允許划艇，可自帶船艇，也可租借。（記者邵敏／攝影）
70畝的美麗湖泊，常年允許划艇，可自帶船艇，也可租借。（記者邵敏／攝影）
70畝的美麗湖泊，常年允許划艇，可自帶船艇，也可租借。（記者邵敏／攝影）
70畝的美麗湖泊，常年允許划艇，可自帶船艇，也可租借。（記者邵敏／攝影）
公園內有個人造沙灘和水上遊樂區，可以帶孩子戲水，只在夏季開放。（記者邵敏／攝影）
公園內有個人造沙灘和水上遊樂區，可以帶孩子戲水，只在夏季開放。（記者邵敏／攝影）
公園內有個人造沙灘和水上遊樂區，可以帶孩子戲水，只在夏季開放。（記者邵敏／攝影）
公園內有個人造沙灘和水上遊樂區，可以帶孩子戲水，只在夏季開放。（記者邵敏／攝影）
70畝的美麗湖泊，常年允許划艇，可自帶船艇，也可租借。（記者邵敏／攝影）
70畝的美麗湖泊，常年允許划艇，可自帶船艇，也可租借。（記者邵敏／攝影）
沙灘邊有個遊樂場，孩子在這裡攀爬、追逐。（記者邵敏／攝影）
沙灘邊有個遊樂場，孩子在這裡攀爬、追逐。（記者邵敏／攝影）
70畝的美麗湖泊，常年允許划艇，可自帶船艇，也可租借。（記者邵敏／攝影）
70畝的美麗湖泊，常年允許划艇，可自帶船艇，也可租借。（記者邵敏／攝影）

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