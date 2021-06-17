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加州15日全面重啟 但職場不同防疫規定訂17日票決

記者謝雨珊╱綜合報導
工作場所至今仍遵循當前的 Cal/OSHA標準，繼續要求所有員工保持距離和戴口罩。（本報檔案照）
工作場所至今仍遵循當前的 Cal/OSHA標準，繼續要求所有員工保持距離和戴口罩。（本報檔案照）

加州疫苗接種普及之下，15日終於全面重啟經濟，取消大部分防疫限制，不再需要維持社交距離，也不對商業客容量做出特殊限制，並且放寬口罩要求。不過工作場所要如何做，將由加州職業安全與衛生局（Cal/OSHA）制定指導方針。該衛生局標準委員會17日釋出新擬的工作場所防疫規定，並針對其規定投票。若投票表決通過，這項新標準將送交州政府法務部審核，一旦批准，新標準可最快於6月底生效。

新擬的Cal/OSHA標準包括：第一、完成疫苗接種員工，只要向公司自行驗證已打疫苗並留下紀錄，該名員工在室內工作場合可以不用戴口罩。第二、員工有權不留下疫苗接種紀錄，但只要沒有紀錄，將被視為未接種者，在工作場合仍得戴口罩。

第三、未接種疫苗者在室內工作場所必須戴口罩，除非只有自己一個人。第四、如果有員工要求呼吸器、N95醫療口罩，公司雇主必須提供。第五、室外場所不需戴口罩，除非該處有疫情爆發。第六、若有地方疫情爆發，任何人不管是否有接種，在室內室外都必須戴口罩並與人保持六呎社交距離。

第七、只要有工作場所超過20人以上確診，員工必須實施社交距離及分區隔板上班，否則員工之間不需再保持距離。第八、完全接種疫苗者且沒有新冠症狀者，即使曾暴露病毒，也不需再被篩檢或隔離。第九、若員工在不被要求的情況下，仍戴口罩上班，該名員工不該被歧視或遭受報復行為。

雖然加州已全面重啟，但工作場所至今仍遵循當前的 Cal/OSHA標準，該標準繼續要求所有員工保持距離和戴口罩。這項標準與州政府解除大部分防疫限制的規定不同步，因此被要求重新擬定標準，並於17日投票表決。

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