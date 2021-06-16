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洛杉磯華埠治安亮紅燈 歹徒假問路真搶劫 僑領也被搶

洛杉磯訊
洛杉磯市警察在華埠商場巡邏維護治安。（本報檔案照）
洛杉磯市警察在華埠商場巡邏維護治安。（本報檔案照）

洛杉磯華埠治安亮紅燈，連日來發生數宗搶劫案，遇劫者當中包括多位僑團首長。「華埠慈善大使」吳健夫人日前被搶走名貴手錶，所幸沒有受傷。中華會館主席廖美華表示，已經聯繫洛杉磯市警局華裔警官趙一龍，短期內安排一場如何預防罪案發生的講座。

根據吳健夫人回憶，6月6日中午，友人開車送她前往華埠俊英工商會參加端午節慶祝活動，當汽車到達俊英工商會館前，她先下車，友人開車去找停車位，當她準備進入俊英工商會時，一輛汽車在她身邊停下來，車上共有三名南亞裔女子，其中一名女子走來與她搭訕，態度相當親切，握著她的手示好，然後快速把她腕上的名錶脫下，奔回汽車逃去。吳健夫人大聲叫喊「打劫呀！」驚動了附近住客，俊英工商會元老楊得成替她報警。吳健夫人呼籲大家引以為鑒，避免成為下一位受害者。

吳健夫人被劫消息在華埠傳出後，原來已經有多位女士發生類似遭遇，都是被一名南亞裔女子以問路為名靠近，然後贈送金飾答謝相助，以「偷龍轉鳳」方式偷去她們身上的金飾，直到她們回家後才發現被竊。

廖美華表示，類以情況原來近來在華埠不斷出現，一位僑領在住家門口澆花草，一輛汽車停過去向他問路，然後一名男子下車要贈送金戒子答謝，他懷疑對方是金光黨或迷暈黨，機智地要求對方保持距離，對方見計謀未得逞離開。

廖美華表示，根據多位僑領描述，懷疑騙徒或劫匪是同一夥人，樣子像是南亞裔，通常是一男三女，或兩男兩女，或三女乘坐著一輛灰色、或深色汽車，在華埠附近街道流連尋找目標。廖美華表示，日前中午她在靠近中華會館行人道上走著時，忽然一輛灰色汽車在馬路邊停下來，一名女子佯裝向她問路如何從101高速公路去巴沙迪那，當時她手上沒有任何貴重物品，對方隨即驅車離開。

面對華埠接連發生搶劫或騙案，廖美華表示，她與副主席李金生已經聯繫洛杉磯市警局華裔警官趙一龍，準備安排一場如何預防罪案發生的講座，讓華埠社區及僑團首長保持警覺，保護個人安全及避免財物之損失。

華埠 汽車 亞裔

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