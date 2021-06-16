疫情下一次房車旅 促成這家人從洛杉磯搬至芝加哥

孩子們在房車旅途中成長，一歲多的兒子學會走路。（戴天汶提供）

對於家曾住在洛杉磯 縣亞凱迪亞市(Arcadia)的戴天汶一家來說，新冠疫情 戲劇性地改變了他們；一次臨時決定的RV房車之旅，讓他們最終選擇賣掉亞市百萬豪宅，舉家搬遷到兩千哩外的芝加哥 定居。

影音來源：戴天汶╱記者邵敏後製

2020年9月4日，戴天汶一家四口啟程房車之旅，當時沒有具體行程，也沒有時間計劃，但目的地是芝加哥，因為弟弟住在那邊。戴天汶說，當時也沒有想到，此行會讓他們決定定居芝加哥。「因為疫情隔離在家中無處可去，青春期的女兒，整天把自己鎖在房間裡玩手機，也不出來和我們溝通交流，性格都變了。決定房車之旅的主要原因就是想帶孩子出去散散心，不能這樣一直關在家中。」

戴天汶覺得，房車出行是疫情生活首選，因為房車就是家的延伸，拖著房子不管走到哪裡，都處於隔離中，安全的同時，又能與大自然親密接觸。經濟條件相對寬裕的戴天汶夫婦，沒有工作的顧慮牽絆，帶著兩個孩子說走就走。「第一天出發就遇上塞車，剛好趕上勞動節長周末，240哩路開了七個多小時，一路上見到的RV真不少，難怪之前聽房車銷售說，生意火到做不完。」

一路向東，戴天汶一家橫跨馬克吐溫筆下的母親河密西西比河，翻越滑雪勝地丹佛雪山，閱盡中部的廣袤人稀，之後又沿密西根湖北上，陶醉於美加邊境五彩斑斕的紅楓。除了迷人風景外，一家人也共同經歷了旅途中的波折。

「趕往亞利桑納州國家公園那一程，當時離目的地還有20哩，油表燈亮了，我和女兒都提出先加油，但老公卻說還可以再開50哩。」可就在離營地三哩時，房車終於罷工，不得不緊急停靠路邊，所幸一哩之外有加油站，戴天汶的丈夫頂著100度的烈日步行過去買油。「我帶著兩個孩子在房車裡等待，時間過得特別慢，荒郊野外，望不見人煙，只有公路上的汽車呼嘯而過，超級沒有安全感。一小時過去，老公終於提了一桶油回來。」

類似窘境，在兩週的旅程中並不少見，他們曾遭遇暴風雨，滯留在新墨西哥州的一個小鎮，甚至誤入密林深處，進退為艱。 「我們不僅享受著沿途絕美的風景，也享受著探索的樂趣。孩子們在旅途中成長，一歲多的兒子學會走路，女兒也從封閉的環境中走出來，遊戲玩得少了，家庭責任感也增強了。」

抵達芝加哥後，當地的自然風景以及相對較便宜的房價吸引了戴天汶。更為重要的是，到了芝加哥，疫情前活潑可愛的女兒又回來了，「我們最終決定在芝加哥定居，如果不是因為疫情，我們大概也不會選擇從洛杉磯搬到芝加哥。」