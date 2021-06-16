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南加內陸兩縣未搭加州重啟順風車 15日也進黃色級

河濱訊
雖然內陸兩縣隨加州全面重啟，但民眾仍對疫情謹慎小心。（記者啟鉻／攝影）
雖然內陸兩縣隨加州全面重啟，但民眾仍對疫情謹慎小心。（記者啟鉻／攝影）

加州經歷一年多疫情煎熬後，於15日全面重啟。雖然南加內陸河濱、聖伯納汀諾縣先前尚未達到州府規定的抗疫最寬鬆的黃色級標準，但在加州全面重啟當天，兩縣均表示也已達到黃色級標準，意味著兩縣並非搭加州全面重啟的順風車，而是也有抗疫實力。

聖伯納汀諾縣新冠肺炎感染者總計29萬9000餘例，死亡逾4600例。有61例入院確診感染患者，18例疑似病例，包括15例在重症加護病房。目前該縣居民已經接種超過160萬劑疫苗，逾75萬人完全接種，超過14萬人部分接種。截至15日，縣域已經持續兩周保持每10萬人感染者低於2例的比例。

河濱縣也表示至15日也達到黃色級標準。目前該縣感染者總計30萬1000餘例，死亡總計4600多例。目前入院感染病患41例，18例屬疑似患者，包括十例在ICU患者。河濱縣目前居民接種疫苗數超過193萬7000劑，有近91萬人完全接種疫苗，還有超過17萬7000人部分接種疫苗。

在加州全面重啟前夕，內陸兩縣疫情處於橙色級至黃色級過度段，令疫情緊張情況已經大大緩解。不過當地民眾雖對全面重啟保持樂觀，但由於存在新冠變種病毒傳播風險，還是很謹慎，認為全面重啟後，還是要做好防疫措施，避免意外。兩縣縣府也聲稱，雖然可以自己決定推出比州府規定嚴格的衛生措施，但均表示尚無計畫。

加州 疫苗 疫情

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