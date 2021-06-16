在加州指定點接種疫苗 有機會獲遊樂園免費門票

紐森在六旗魔術山舉辦記者會。（ABC截圖）

近來通過抽獎、樂透、送禮品卡等方式激烈民眾接種疫苗 效果顯著，加州 州長紐森 16日宣布，在加州指定地點接種疫苗的民眾，有機會獲得六旗魔術山遊樂園送出的免費門票，共計5萬張，價值約450萬元。

紐森當天在Valencia的六旗魔術山（Six Flag Magic Mountain）遊樂園舉辦記者會，鼓勵民眾接種疫苗，宣布加州經濟全面重啟，他鼓勵民眾來六旗魔術山等遊樂園遊玩。

紐森說，加州娛樂業去年受重創，主要是因為居家避疫令，「當我們今天說經濟重啟，我們看到經濟中有一部分被疫情影響最深，那就是旅遊，餐飲和娛樂業。」他說，這些產業需要特別關注，在往後的時間裡確保回到正軌。

為了鼓勵加州人民打疫苗，支持本地娛樂業，加州政府將為疫苗接種者發出共5萬張六旗門票。門票在9月6日前都有效，適用於加州四個六旗遊樂園：Valencia的六旗魔術山和Hurricane Harbor，Vallejo的Discovery Kingdom，Concord的Hurricane Harbor。

紐森表示，在指定的65個地點接種疫苗的民眾，均有機會獲得免費六旗門票。參與活動的疫苗點包括民眾熟知的華埠服務中心（Chinatown Service Center），完整名單詳見網站：Covid19.ca.gov/Vax-For-The-Win。