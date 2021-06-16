我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／美劫後餘生下一步、紐時介紹中餐拓荒者

美俄峰會結束 普亭兩項宣布讓緊張關係現趨緩曙光

在加州指定點接種疫苗 有機會獲遊樂園免費門票

洛杉磯訊
紐森在六旗魔術山舉辦記者會。（ABC截圖）
紐森在六旗魔術山舉辦記者會。（ABC截圖）

近來通過抽獎、樂透、送禮品卡等方式激烈民眾接種疫苗效果顯著，加州州長紐森16日宣布，在加州指定地點接種疫苗的民眾，有機會獲得六旗魔術山遊樂園送出的免費門票，共計5萬張，價值約450萬元。

紐森當天在Valencia的六旗魔術山（Six Flag Magic Mountain）遊樂園舉辦記者會，鼓勵民眾接種疫苗，宣布加州經濟全面重啟，他鼓勵民眾來六旗魔術山等遊樂園遊玩。

紐森說，加州娛樂業去年受重創，主要是因為居家避疫令，「當我們今天說經濟重啟，我們看到經濟中有一部分被疫情影響最深，那就是旅遊，餐飲和娛樂業。」他說，這些產業需要特別關注，在往後的時間裡確保回到正軌。

為了鼓勵加州人民打疫苗，支持本地娛樂業，加州政府將為疫苗接種者發出共5萬張六旗門票。門票在9月6日前都有效，適用於加州四個六旗遊樂園：Valencia的六旗魔術山和Hurricane Harbor，Vallejo的Discovery Kingdom，Concord的Hurricane Harbor。

紐森表示，在指定的65個地點接種疫苗的民眾，均有機會獲得免費六旗門票。參與活動的疫苗點包括民眾熟知的華埠服務中心（Chinatown Service Center），完整名單詳見網站：Covid19.ca.gov/Vax-For-The-Win。

加州 疫苗 紐森

上一則

洛杉磯發生致命槍案 男子被殺 八歲女孩受傷

下一則

南加內陸兩縣未搭加州重啟順風車 15日也進黃色級

延伸閱讀

世說新聞／加州重啟首日 這裡人擠人 好多都不戴口罩

世說新聞／加州重啟首日 這裡人擠人 好多都不戴口罩
加州推數位「疫苗認證」 紐森：非疫苗護照、不強迫用

加州推數位「疫苗認證」 紐森：非疫苗護照、不強迫用
加州重啓 部分場所仍須戴口罩

加州重啓 部分場所仍須戴口罩
加州150萬元疫苗大獎 10位贏家1人在灣區

加州150萬元疫苗大獎 10位贏家1人在灣區
華人領袖 促紐森採納2.1億亞裔公平預算案

華人領袖 促紐森採納2.1億亞裔公平預算案
縮小數位鴻溝 查維茲籲州府速通過70億寬帶投資

縮小數位鴻溝 查維茲籲州府速通過70億寬帶投資

熱門新聞

警方調查發現吳美意是個謎樣人物。（爾灣警局提供）

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

2021-06-10 22:04
6月15日加州全面重開前夕，舊金山已遊人如織。（周先生提供）

加州重啟前夕旅遊井噴、物價飆漲 遊客叫苦

2021-06-14 02:20
駱瑞琪披上了亞凱迪亞高中畢業生第一名綬帶。(學生提供)

南加華女高中第一名畢業 將進麻省理工 分享成功九字訣

2021-06-08 14:22
南加華人社區保母工作的含金量相當高，尤其受疫情影響，現在一些照顧孩子的保母月薪已漲到6000元至7000元。（檔案圖）

疫情下 南加保母這職業 薪資比博士後還高

2021-06-11 22:41
疫情以來，包機成為富豪出行最安全的工具之一。（讀者提供）

台灣包機來打疫苗 單程25萬 已有兩批成行

2021-06-13 02:20
究竟是什麼讓此地變身房地產投資熱門地。（本報檔案照）

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

2021-06-08 21:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士

紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士
全球房市泡沫 2008年海嘯來僅見 美國次於4國家

全球房市泡沫 2008年海嘯來僅見 美國次於4國家
參議院表決通過6月19日六月節為聯邦國定假日

參議院表決通過6月19日六月節為聯邦國定假日
美俄峰會結束 普亭兩項宣布讓緊張關係現趨緩曙光?

美俄峰會結束 普亭兩項宣布讓緊張關係現趨緩曙光?
小S代言情趣用品「我太偉大了」網讚：妳贏了林志玲

小S代言情趣用品「我太偉大了」網讚：妳贏了林志玲