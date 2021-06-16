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洛杉磯港5月份貨櫃吞吐量創記錄 在西半球港口居冠

記者丁曙／綜合報導
洛杉磯港5月份貨櫃吞吐量破百萬創記錄。（視頻截圖）
洛杉磯港5月份貨櫃吞吐量破百萬創記錄。（視頻截圖）

兵馬未動，糧草先行。配合6月15日加州經濟合面重啟，洛杉磯港（Port of Los Angeles）5 月份裝卸了 101萬2248 個標準貨櫃 (TEU)，比去年同期增長了 74%。這是該港口114 年歷史上最繁忙的一個月，連續第十個月同比增長，也是西半球港口首次在一個月內處理了超過 100 萬個標準貨櫃。

洛杉磯港執行長 Gene Seroka 表示，洛杉磯港口進出的貨櫃寫下了歷史紀錄，反映了港口通過與夥伴合作，進一步提高了生產力、吞吐量和出入速度，達到了新的高度。港口的勞動力、卡車司機、碼頭運營商、海運承包、鐵路和其他利益相關者，擴大規模，滿足了迅猛成長的市場需求，取得了非凡的成就。

他還指出，洛杉磯港創造了另一項西半球記錄，在截至 6 月 30 日的 12個月內，處理了超過 1000 萬個標準貨櫃箱。

2021 年 5 月裝卸的進口貨櫃量達到 53萬5714 個，同比增長75%。這是該港口一個月內進口量最多的一次，超過了 2020 年 8 月創下的 51萬6286個的紀錄。

裝載出口貨櫃量比去年同期增長 5.3%，達到了10萬9886 個貨櫃。由於對亞洲市場需求旺盛，空箱量攀升至 36萬6448個標準箱，同比增長 114%。這是洛杉磯港口一個月內處理過的最多空箱。因為港口進口的貨櫃遠多於出口，最終會積累空箱。

今年以來的五個月，洛杉磯港總貨運量為 455萬1445 個標準貨櫃箱，比 2020 年增長 48.2%。

繁忙的洛杉磯港口支援加州經濟全面重啟。（視頻截圖）
繁忙的洛杉磯港口支援加州經濟全面重啟。（視頻截圖）

洛杉磯港 加州

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