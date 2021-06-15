亞馬遜創辦人貝佐斯前妻行善 南加受益

全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯前妻麥肯琪・史考特（MacKenzie Scott）15日宣布最新一輪慈善捐款總額為 27.39 億元，南加很多學校和組織受益。（史考特臉書）

全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯 前妻麥肯琪・史考特（MacKenzie Scott）離婚後晉身全球最富有的女性，15日她宣布新一輪慈善捐款總額為 27.39 億元，這些錢將捐給286個組織，包括許多南加 慈善機構、藝術機構和大學等，成為其善款受益者。

麥肯琪・史考特承諾將捐出離婚協議中獲得的大部分財富。到目前為止，她已捐贈逾 80億元。福布斯估計她的淨資產約為600億元。

在關於第三輪捐贈的公告中，麥肯琪・史考特表示，她和她的團隊，包括丈夫Dan Jewett認為，為了改變未來，就必須改變現有的系統。希望透過努力，對這個世界做出一些改變。如果不成比例的財富可不再集中在少數人手中，那世界會更好，且解決問題的方案最好由其他人設計和實施。

南加受益團體和學校包括巴沙迪那社區學院 、洛杉磯亞太社區基金(Asian Pacific Community Fund)、加州 州立波莫那工藝大學（Cal Poly Pomona）、北嶺加州州立大學、富樂頓加州州立大學等。

致力於幫助以前被監禁和參與幫派的個人康復，並重新進入社會的組織Homeboy Industries的首席執行官 Thomas Vozzo 證實，該組織獲得 2000 萬元贈款。

富樂頓加州州立大學也因此獲得該校歷史上最大一筆捐贈，總數為4000 萬元。加州州立波莫那工藝大學也獲得有史以來最大的個人捐款4000萬元，大學校長 Soraya M. Coley表示，慷慨將改變生活。