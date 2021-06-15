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加州全面重啓 洛縣各大博物館依然要求戴口罩

記者楊青／洛杉磯報導
加州15日全面重啓，新冠一年多以來的各種防疫措施大多解除，不過洛杉磯縣和洛杉磯市各大博物館，仍然要求民眾和遊客在室内參觀時要戴口罩，確保安全。（蓋蒂藝術博物館）
加州15日全面重啓，新冠一年多以來的各種防疫措施大多解除，不過洛杉磯縣和洛杉磯市各大博物館，仍然要求民眾和遊客在室内參觀時要戴口罩，確保安全。（蓋蒂藝術博物館）

加州15日全面重啓，新冠一年多以來的各種防疫措施大多解除，不過洛杉磯縣和洛杉磯市各大博物館仍要求民眾和遊客在室内參觀時要戴口罩，確保安全。

南加大附近的洛杉磯縣博覽公園（Exposition Park）裏面的博物館群，包括洛杉磯科學中心（California Science Center）、自然歷史博物館（Natural History Museum）、加州非裔博物館（The California African American Museum）等，都要求參觀者戴口罩。按照加州公共衛生局規定，商家和公共娛樂場所管理部門有權決定是否要求戴口罩。

博覽公園博物館群管理部門表示，雖然全州開放重啓，但無論對民眾還是博物館的工作人員，健康和安全都是最重要。雖然很多人都打了疫苗，但尚未達到全民免疫狀態，加上很多參觀者都是青少年，而那些11歲或以下的青少年人群尚未打疫苗，換言之，還是存在防疫隱患和缺口。不僅是公眾安全，也是讓家長可以放心帶孩子前往博物館，因此要求兩歲以上的所有訪客，無論是否已接種疫苗，在室内參觀時，全程都要求戴口罩。

蓋蒂博物館（J. Paul Getty Museum）和蓋蒂藝術莊園（Getty villa museum）要求所有訪客在進入館區任何建築物，包括停車場和在等候或乘坐小火車進入博物館區時，都需要全程戴口罩遮住口和鼻，訪客與訪客之間，訪客與博物館工作人員之間，以及在就餐區間和小火車上，保持六呎的社交距離。訪客在戶外時可以不戴口罩。頭巾、圍巾、滑雪面罩、或帶有呼氣閥的面罩都不能取代口罩。

蓋蒂博物館和蓋蒂藝術莊園都表示，他們會儘最大努力做好公眾防疫工作，對訪客高頻率使用的門把、台面、座椅等保持經常性清潔，厠所每天清洗四次，小火車在每天的開放前後，以及中間都會全面消毒清潔。

洛杉磯縣藝術博物館（ LACMA ）也同樣要求兩歲以上的所有訪客，以及工作人員和義工在進入室内時，必須全程戴口罩（除吃喝外），保持六呎距離，口罩必須能完整地蓋住嘴巴和鼻子。

博物館 口罩 洛杉磯

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