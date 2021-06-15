南加男子假冒地產開發公司所有人 涉嫌地產欺詐

河濱縣一名男子涉嫌地產欺詐被控多項重罪。（資料圖片）

南加州 河濱縣赫汝帕谷市（Jurupa Valley）一名男子涉嫌假冒地產開發公司所有者，並偽造文件聲稱對河濱縣一些物業擁有所有權，近日被控多項欺詐罪。唯對於所有欺詐指控，被告表示不認罪。

被告麥克布蘭德，41歲，10日被捕。據報導，該案由河濱縣地檢署不動產欺詐調查單位經過數月調查，認定被告涉嫌犯案。除了被控欺詐罪名，被告還遭多項其它重罪指控，造成潛在財產損失超過50萬元。被告訂23日在河濱縣高等法院過堂，目前關押在班寧市一個拘押中心，保釋金60萬元。

據縣地檢署資訊，被告自2020年開始自稱是MSC Development開發公司所有者兼總裁，並藉此偽造文件，將該開發公司擁有的物業轉移到自己和其他家庭成員。檢方稱，被告僅在米尼菲市（Menifee）就有五件物業欺詐性合約，估值為26萬1830元，還有其它城市包括赫汝帕、莫瑞諾谷、河濱及Nuevo等地，估值總額數十萬元。被告欺詐行為引起相關司法人員關注，並移交地檢署進一步調查。

檢方表示，調查人員與加州州務卿辦公室官員接觸後，確定MSC Development公司實際所有者，因此對被告提起刑事訴訟 ，並發出拘捕令，將麥克布蘭德緝拿歸案。警方於10日在麥克布蘭德住所將其拘捕。

據法庭記錄，被告在加州先前並無涉嫌重罪。不過他在河濱縣涉嫌多項汽車盜竊案。