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6月15日加州走出黑暗隧道 洛杉磯重新起飛

記者丁曙／綜合報導
洛杉磯將迎來嶄新的面貌。（LAX提供）
洛杉磯將迎來嶄新的面貌。（LAX提供）

加州是美國第一個針對冠狀病毒（COVID-19）實施全面封鎖的州，洛杉磯縣是美國人口最多的第一大縣，在大流行限制超過15 個月後，6月15日終於翻過了沉重的一頁，邁入了嶄新的歷史階段。

從15日午夜時分，加州政府取消了大部分限制，重新開放。不再有關於社交距離的規定，也不再對餐館、酒吧、超市、體育館、體育場或其他任何地方的客容量進行限制。

洛杉磯縣政委員會主席蘇麗絲（Hilda L. Solis）帶領官員和一線工作人員， 共同紀念洛縣在 6 月 15 日重新開放的歷史性時刻，並且體認到洛杉磯居民在充滿挑戰的15個月內，所經歷的生命損失和普遍困難，以及公務員和勞力市場提供的堅韌不懈的公共服務。

蘇麗絲向實現洛杉磯重新開放成為可能的民眾致敬，向失去親人的家庭表示慰問，並強調在邁向以公平為重點的復甦過程中，為所有符合條件的居民接種疫苗的重要性。

同時，洛縣政府也在15日上午公布一組與新冠肺炎大流行相關的重要統計數據，並且永遠銘刻在洛杉磯的歷史上。

洛縣在過去15個月，死亡人數：超過 2萬4000人；感染案例：超過 120 萬；住院治療：超過 12萬4000 人；接種疫苗劑量：超過 960 萬；部署支援救難服務的縣府僱員：5萬386人；食品分發：在 128 場活動中為 20萬戶家庭提供了1150 萬磅（相當於 960萬餐次飯食）；租金援助：為 1萬5000 多個家庭提供超過 1.19 億元房租補貼。

走出黑暗隧道，洛杉磯重新起飛。（LAX提供）
走出黑暗隧道，洛杉磯重新起飛。（LAX提供）

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