端午節配戴五彩繩、香囊 可辟邪除災 遠離疾病

小梳子，端午節特有的民間藝品，與五彩繩繫在一起，佩戴在孩子身上。（記者邵敏／拍攝）

農曆5月5日是端午佳節，今年正值6月14日週一。在傳統的習俗中，端午節 除了吃粽子、賽龍舟之外，還有佩戴五彩繩、香囊的習慣，以辟邪除災、祈福納吉。一年多來，人們籠罩在新冠疫情的陰影下，藉此佳節，不少人自製五彩繩和香囊贈送親友，寄託美好的寓意和願望，倒也十分應景。

視頻來源：記者邵敏

家住天普市（Temple City）的張阿姨有兩個孫子，端午節前一天，她就已經給兩個孩子準備好了五彩繩。二十多年前從中國 瀋陽移民到美國 洛杉磯的張阿姨說，雖然一家人來美國已多年，但傳統的中國老習俗不能忘，「端午節這一天讓孩子戴上五彩繩，會帶來一年的好運。」

五彩繩，又稱五彩絲、五色絲等，一般在端午節佩戴五色絲線以辟邪除災，兼有祈福納吉的美好寓意。五彩繩源於中國古代的五行觀念，端午節天地純陽正氣極盛，是闢陰邪的最好時節。五彩線是用五種顏色的線製成，青、白、紅、黑、黃，五種顏色從陰陽五行學說上講，分別代表木、金、火、水、土，同時象徵東、西、南、北、中，蘊涵著五方神力，可以驅邪除魔、祛病強身，表達人們辟邪除災、迎祥納福的美好願望。

五彩繩的佩戴也很有講究，端午節這天清晨，張阿姨給還在熟睡中的兩個孩子的手腕、腳腕、脖子上都戴上五彩繩。張阿姨說，五色繩不能任意扯斷或丟棄，只能等到端午節後的大雨天時，將它扔在水溝裡，隨雨水沖走，象徵遠離邪惡、煩惱和疾病，憂愁。

但洛杉磯少雨，不一定能等到下雨天，張阿姨說，孩子戴幾天後，她就會摘下來扔在自家院牆的排水口。也有一些地方的風俗是，自5月5日繫上五彩線，一直佩戴至七夕，才解下來連同金楮焚燒。

除了五彩繩外，端午節特有的民間藝品還包括一些精緻的小飾物，與五彩繩繫在一起，佩戴在孩子身上。張阿姨特意為兩個孩子做了小粽子、小香囊、小掃帚、小梳子等飾物。

由繫五彩線演變而成的戴香囊，也是傳統的風俗習慣。香囊由各種花色的布縫製而成，內裝丁香、香草、白芷、甘松、蒼朮和雄黃等製成的香料粉，用五彩線作索戴在小孩身上，其作用也是祛病辟邪。張阿姨在自家院中摘了一些防蚊草，給孩子們做了小香包，聞上去清香徐徐。

張阿姨介紹說，她製作的小掃帚也有驅掃疾病、祛災去邪的寓意，「這一年，新冠疫情讓人們吃了不少苦頭，希望小掃帚能掃去這一年的災難，讓孩子們平平安安、無災無禍。」