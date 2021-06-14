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南加河濱野火擴大至400英畝 當局設庇護中心收留災民

南加本周迎來三位數熱浪天氣：逐日變更熱

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
河濱縣周末突發野火。 （河濱縣消防局提供）
河濱縣周末突發野火。 （河濱縣消防局提供）

加州正準備迎接一場持續的熱浪，當地政府對潛在的野火保持高度警惕。剛過去的週末，消防員忙於應對幾場火災，包括從河濱縣Santa Rosa山脈開始的Flats Fire火災。根據國家氣象局，西南地區的高壓系統將導致6月14日周一氣溫繼續升高，並且在這一周，天氣將逐日變得更熱。

預計6月15日週二至週五將出現高溫天氣，山谷和山區下午的高溫將在 華氏98度至108度之間，海岸附近的氣溫將保持在75度至85度之間。

洛縣和范杜拉縣（Ventura county)發佈極熱警報（excessive heat warning），將從週二上午10點延續到週五晚上9點；內陸帝國的聖伯納汀諾縣（San Bernardino county)和河濱縣（Riverside county)發布高溫警告，從週一開始一直持續到週六晚上9 點；橙縣(Orange County)發佈極熱警報，將從週二上午10 點延續至週五晚上9 點。

熱浪是在南加州部分地區嚴重到極端乾旱的情況下發生的。洛縣消防局工程師Mark Torres指出：乾旱條件導致灌木叢變得格外乾燥，只要風、熱和火花，就會引起火宅。

消防員建議，高風險地區的居民在家周圍留出可防禦的空間，並準備好疏散包。在延長的熱浪期間，消防人員將處於高度戒備狀態，並有額外的人力資源待命。居民在高溫時段需要限制戶外活動，並多喝水，不要將兒童或寵物留在熱車內，確保在涼爽的天氣恢復之前檢查老人的身體狀況。

高溫 熱浪 加州

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