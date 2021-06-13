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前華航空姐育兒有成後返校更上層樓 本月畢業於UCLA

記者謝雨珊／洛杉磯報導
程美玲與小兒子同在洛杉磯加大就學。（程美玲提供）
程美玲與小兒子同在洛杉磯加大就學。（程美玲提供）

現年58歲的前華航空姐程美玲（Catherine Cheng），十幾年前帶著三個年幼兒子移民美國。四年前為了提高英文說寫聽程度，在社區學院拿學分學英文，但「不小心」被洛杉磯加大（UCLA）錄取，主修經濟學系，並於2021年6月完成學業，順利取得經濟系學士學位。

在短短四年，程美玲不但英文水平大躍進、完成在美就學的夢想，與兒子們之間的「代溝」也減少了，家人感情更甚過往。

程美玲從小在台灣南部雲林縣鄉下長大，父親是個銀行職員，她謹記父母親的期許：做一個好太太，當一個好媽媽。中年時期因幸運抽中樂透綠卡，為了孩子們接受更好的教育，毅然舉家移民美國。丈夫很配合，願為家庭生計開銷留在台灣工作，不辭辛勞往返台美兩地。程美玲為了孩子凡事親力親為，在異國他鄉單打獨鬥，一手拉拔三個孩子長大。程美玲說，「只要孩子們上學回到家，我一定在家」。

移民早期，她用盡心力只為提供家人一個溫暖的避風港。如今，程美玲也想為了「自己」活一次。兩年前，程美玲從社區學院轉學申請上洛杉磯加大，意外成為小兒子的「學妹」，甚至在校園與小兒子來場午餐約會，這些時光都令她感到無比幸福。但新冠疫情爆發後校園關閉，「上網課」讓年紀較大的程美玲開始無所適從，尤其洛杉磯加大的課業比社區學院難得多，「唸書唸得都快哭出來了」。

程美玲坦言，英文程度沒比年輕人好，學習速度本就比一般學生慢，再加上年紀較大眼力不好，線上考試對她來說相當吃力。然而，程美玲堅持撐過來了，並順利完成學業。她說，抱著感恩之心如期完成學業，內心非常感激。

此外，程美玲在洛杉磯加大求學時，另也修習多堂中華文學課程。與此同時，她也抽空在東洛杉磯社區學院（East LA City College）擔任中文助教，為弘揚中華文化盡力。

在美國知名大學畢業，三個兒子也都長大成人，「階段性任務都已完成」。程美玲計畫將於7月搬回台灣，與丈夫共度下半輩子。

現年58歲的前華航空姐程美玲，今年在洛杉磯加大畢業。（程美玲提供）
現年58歲的前華航空姐程美玲，今年在洛杉磯加大畢業。（程美玲提供）

洛杉磯加大 台灣 美國

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