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加州將解除戴口罩令 但醫生建議這些情況宜續戴口罩

洛杉磯訊
西達賽奈醫院醫生建議民眾繼續戴口罩。（美聯社）
西達賽奈醫院醫生建議民眾繼續戴口罩。（美聯社）

加州將在6月15日（周二）全面開放，大部分情況下疫情期間的防疫措施將被取消。對於接種完畢疫苗的民眾，戴口罩，保持社交距離都不再是強制措施。然而西達賽奈醫院（Cedars-Sinai）醫生，13日鼓勵洛杉磯民眾全面重啟後，有些情況宜繼續佩戴口罩。

西達賽奈醫院感染科醫生表示，口罩是減少病毒傳播的重要手段之一，15日之後，某些情況下，民眾依然有必要戴口罩。西達賽奈醫院流行病學科副主任Michael Ben-Aderet說，「在一些情況下，我們是需要戴口罩的。」

Michael Ben-Aderet和其他幾位傳染病學專家，都表示口罩在長達15個月的抗疫時期起到重要作用。因此即使加州重啟，繼續戴口罩依舊是個好主意。屆時在醫院，醫療機構，旅行途中以及部分工作場合，依然需要配戴口罩。

Michael Ben-Aderet也表示，戴口罩的建議會依情況發生變化。提及戴口罩的建議很複雜，因為要依具體情況而定，考慮因素包括社區傳染率，整體疫苗施打情況，脆弱群體的染疫風險大小。

西達賽奈醫院傳染病專家醫師Jillian Oft說，即使注射疫苗，一些人對感染病毒仍很脆弱，這部分人應該在人多的地方，和其他高風險情況下繼續佩戴口罩。

Jillian Oft說，「對於那些免疫系統脆弱的人，包括在用藥降低免疫系統能力的病人，新冠疫苗只是他們防疫措施的一部分。這部分人應當諮詢醫師是否繼續戴口罩的建議。」

她還表示，對於從新冠肺炎康復，有明顯後遺症，對感染很敏感的人都應該戴口罩。她說，「任何人們聚集的情況如電影院，演唱會，我都會建議民眾戴口罩。」

Michael Ben-Aderet說，今年秋季流感襲來的時候，也將迫使人們重新戴上口罩。

口罩 疫苗 加州

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