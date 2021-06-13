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出生幾天的男嬰 被遺棄在洛縣公園的廁所垃圾桶裡

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
出生幾天的男嬰，被遺棄在南加公園的廁所垃圾桶裡。（KTLA5視頻截圖）
出生幾天的男嬰，被遺棄在南加公園的廁所垃圾桶裡。（KTLA5視頻截圖）

南加洛杉磯縣一名新生男嬰，6月11日週五早上被發現遺棄在洛縣林伍特市（Lynwood）一個公園的廁所垃圾桶中，目前警方正在調查。

洛縣警局指出，11日早上8時左右，一名路人在林伍特市的Yvonne Burke-John D. Ham公園的女廁所裡，發現這名被遺棄的嬰兒，向當局報告後，嬰兒被救出。

洛縣消防局代表和護理人員提供了緊急援助。據警方稱，這名嬰兒已被送往醫院，截至週六晚上，情況穩定。

據調查，這名被遺棄的男嬰，出生於6月9日週三至6月11日週五之間的某個時間。偵探們正在尋求公眾幫助，以確定男嬰的身分和將他留在公園的人。

目前調查尚處於早期階段，任何知道相關信息的人，請聯繫特殊受害者局（the Special Victims Bureau），電話：877-710-5273，或發送電子郵件至[email protected]

如希望匿名提供消息，可撥打800-222-TIPS(8477)「Crime Stoppers」，或登陸網站http://lacrimestoppers.org。

出生幾天的男嬰，被遺棄在南加公園的廁所垃圾桶裡。（KTLA5視頻截圖）
出生幾天的男嬰，被遺棄在南加公園的廁所垃圾桶裡。（KTLA5視頻截圖）

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