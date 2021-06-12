鎖定台灣人 美華業者安排疫苗旅行團

美國華人旅行社業者鎖定台灣疫苗商機，開通美國疫苗旅行團，圖為行程表。（讀者提供）

美國 華人旅行社業者鎖定台灣疫苗 旅行商機，組織赴美疫苗旅行團，不僅安排接種疫苗，全程住四星級酒店，且設計各種個性化旅行路線，讓這次美國疫苗之旅有更好品質。但經文處呼籲，台美免簽ESTA簽證是來美觀光而不是打疫苗。

疫苗商機在前，台灣民眾赴美打疫苗意願強烈，但是台灣政府不准許當地旅行社組團，交通部觀光局日前強調，情節重大者可能廢止其營業執照。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處領務組副組長陳雅玲表示，台灣人若持有「旅行授權電子系統」(ESTA)許可來美旅遊可以，但若是來打疫苗，則不在ESTA免簽範圍內，恐遭海關以來美簽證目的不符而遣返，因此呼籲台灣民眾應該遵守美國簽證規定。

不過律師劉龍珠表示，來美國旅遊屬於旅遊簽證，旅遊簽證可以包括醫療的目的，在美國這是合法的。只有一種情況要注意，就是在入關的時候，海關詢問是否來美打疫苗，如回答是來旅遊，這可能會有問題。

美國旅行社業者顯然並不在台灣政府管轄範圍之內，且美國華人旅行社在台灣組團，主打赴美旅遊同時順便打疫苗。海鷗旅行社業者Mark馬表示，如果客人選擇打兩針疫苗，那中間至少有21天的間隔，且加上路上時間和疫苗接種後的休息時間，至少要設計30天的行程。如何讓客人安全開心的度過這段時光是他們設計路線的主要出發點。因此，設計了多條疫苗旅行線路。客人可根據自身需求，選擇美東美西的路線，也可選擇黃石公園加夏威夷的路線，或者只提供旅館或機票的服務。以黃石公園和夏威夷行程為例，其中安排了黃石-大提頓-大峽谷八日遊和夏威夷五日遊，在接種疫苗後及兩個行程前後，都為客人留出足夠的休息時間，避免旅途疲勞。

Mark馬表示，他們在台灣目前已收到數十名客人，預計6月中下旬出發。參團客人都需要提供出發前72小時的核酸檢測證明，抵達美國的第二天會安排其集體接種疫苗。旅行社會在客人出發前已安排好疫苗的接種預約，目前給客人選擇的是輝瑞疫苗。接種疫苗之後會休息兩天，再根據每個人選擇的行程運行。因為參團客人相對經濟寛裕，因此旅館規格都在四星以上且提供早餐，全程參團並包機票價格在8000美元左右。目前初步調查客人多數選擇參團旅行，且指定一定要安排購物行程，大家都因為疫情憋壞了。

對於這股疫苗旅行的商機能持續多久，旅行社業者Maggie應表示，要看疫情發展，目前台灣客人都表達來美國旅遊順道打疫苗的強烈願望，這股疫苗旅行的勢頭預計會持續到10月。