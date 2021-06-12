我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

血腥周末 芝加哥、奧斯汀、沙瓦納 槍擊奪3命 數十傷

與貝佐斯一起上太空 幸運兒2800萬美元得標

加州重啓前夕 旅游人潮井噴

記者楊青／洛杉磯報導
遊人多，旅游景點上厠所難。（周先生提供）
遊人多，旅游景點上厠所難。（周先生提供）

居家避疫超過一年，在加州6月15日全面重啓前夕，民眾井噴式出門旅行，酒店、餐飲、租車、旅游景點人滿爲患，連上公共厠所都大排長龍，不僅考驗遊人的時間和耐心，物價飇漲也嚇人一跳。

一直酷愛旅行的好萊塢華裔電影人李先生和韓裔未婚妻Julia居家上班一年多，早早計劃好在疫情穩定後，組織一趟説走就走的旅行。兩人上周從洛杉磯飛往夏威夷茂宜島（Maui），本來計劃得夢幻般的疫後浪漫之旅，卻處處遭遇挑戰，本來排滿活動的六天五夜，最後實在不堪洶湧的人潮和商家牛步服務，加上租不到汽車寸步難行，改爲在酒店躺了三天。

「從進入機場開始，行人已經多得超過想象」。Julia表示，他們當天從洛杉磯飛茂宜島的飛機，幾乎是座無虛席。兩人出發前就預定租車，「一共找了五家租車行，都說客滿沒有車了」。最後找到一家車行，六天租費2100多元，看看實在沒有辦法，兩人一咬牙簽了租約。萬萬沒想到出發前一天，租車行來電表示，因爲租車人太多，本來計劃租給他們的汽車，前一位租客臨時要求延長一天，車行實在沒有其他車子可以頂上，只能單方面取消租約。小兩口急急忙忙再找，最後只找到一輛三輪古董車，一天租金475.18元。

飛機落地茂宜，「本來以爲這地方地廣人稀，不會很多遊人，沒想到第一頓飯就被嚇到」。兩人去到當地一家餐館，人隊一直排到外面，換第二家餐館，服務生說大概要等50分鐘。再換一家餐館，外面裏面所有桌子全部坐滿。無奈之下，倆人只能到附近一家便利店買了兩桶方便麵，回酒店充飢。

為避免再次不得其門而入，兩人當天晚上提前打電話預約第二天的早餐，得到餐館的答復是預約已滿。第二天只能特別起個大早，七點就在附近餐館門口恭候，卻已有不少人在門口，好不容易等了將近兩個小時得以入座，點了餐飲，食品上桌時已經11點，早餐變成了午餐。

Julia說，她是第一次去夏威夷，行前興致勃勃，途中處處碰壁，遊興大打折扣，本來計劃的租車環島游，因爲租車價錢實在太貴，而且全無選擇，最後只跑了半個島，旅行後半程只能在酒店睡覺聽海，完全不是想象的樣子。

「井噴是什麽樣子，現在的旅游景點就是什麽樣子」。阿蘇薩周先生和太太國殤日長周末自駕前往北加州，聖荷西、舊金山城中心、漁人碼頭、聯合車站、購物中心、柏克萊加大、沙加緬度一路上，感受加州經濟全面重開前夕的旅遊氣氛，所到到處人山人海，就連尚未有大批學生返校的柏克萊加大，也已是遊人如織。周先生表示，不僅是旅游景點，各個城市的餐館都大排長龍，很多大型餐館外面全部客滿，只有極少數室内有空位。他和太太本來打算在舊金山魚人碼頭喝點小酒，卻被告知至少等兩個小時；每天都試圖預定第二天晚餐，大多被告知八點後才有空位。

「最難過的是排隊上公共厠所」，周太太表示，不知是否因爲遊人太多還是其他原因，所有景點的公共厠所都人滿爲患，人隊繞好幾個彎，真是難爲了内急的遊人。

周先生表示，這次旅游令他特別不愉快的是，自己的汽車原來加滿一缸油大都在40至50元，油價高峰期也不過60元，現在一缸油花了他98.96元，油漲價至少40%，此外，餐飲、酒店和購物的物價，都比疫情前明顯增加。

各地旅游景點提前出現井噴式人潮。（周先生提供）
各地旅游景點提前出現井噴式人潮。（周先生提供）
實在租不到車子，李先生和未婚妻在夏威夷只能以每天將近500元的高價租這輛三輪古董...
實在租不到車子，李先生和未婚妻在夏威夷只能以每天將近500元的高價租這輛三輪古董車代步。（Julia提供）
6月15日加州全面重開前夕，但舊金山漁人碼頭已經遊人如織。（周先生提供）
6月15日加州全面重開前夕，但舊金山漁人碼頭已經遊人如織。（周先生提供）
6月15日加州全面重開前夕的舊金山漁人碼頭遊人如織。（周先生提供）
6月15日加州全面重開前夕的舊金山漁人碼頭遊人如織。（周先生提供）
6月15日加州全面重開前夕，舊金山已遊人如織。（周先生提供）
6月15日加州全面重開前夕，舊金山已遊人如織。（周先生提供）
加州全面重啟前夕，舊金山漁人碼頭已經遊人如織。（周先生提供）
加州全面重啟前夕，舊金山漁人碼頭已經遊人如織。（周先生提供）
李先生和未婚妻在夏威夷一天的租車費。（Julia提供）
李先生和未婚妻在夏威夷一天的租車費。（Julia提供）

租車 柏克萊加大 加州

上一則

洛縣警局突襲 繳獲數百萬元非法大麻

下一則

世界晚報／「親者痛」？金山華婦案 華人被告律師惹議

延伸閱讀

南加下周高溫破百 避暑防火合理用電

南加下周高溫破百 避暑防火合理用電
加州第二大水庫 奧洛維爾湖快見底了

加州第二大水庫 奧洛維爾湖快見底了
加州疫苗樂透 灣區5居民中獎 各獲5萬元獎金

加州疫苗樂透 灣區5居民中獎 各獲5萬元獎金

疫苗樂透獎第2輪揭曉 橙縣、河濱縣各有一人中5萬元

疫苗樂透獎第2輪揭曉 橙縣、河濱縣各有一人中5萬元
加州衛生廳長：全面重開 不意味一切回到從前

加州衛生廳長：全面重開 不意味一切回到從前
加州高速鐵路計畫 重獲近10億聯邦經費

加州高速鐵路計畫 重獲近10億聯邦經費

熱門新聞

24歲的Marcus Anthony Eriz(右），23歲的Wynne Lee被捕。（橙縣警局提供）

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

2021-06-07 21:27
上海浦東機場航站櫃台示意圖。圖非新聞當事人。（新華社）

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

2021-06-07 09:56
警方調查發現吳美意是個謎樣人物。（爾灣警局提供）

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

2021-06-10 22:04
駱瑞琪披上了亞凱迪亞高中畢業生第一名綬帶。(學生提供)

南加華女高中第一名畢業 將進麻省理工 分享成功九字訣

2021-06-08 14:22
究竟是什麼讓此地變身房地產投資熱門地。（本報檔案照）

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

2021-06-08 21:31
張家馨滿心歡喜穿上西點軍校T恤衫。（家長提供）

3所軍校都錄取她 華裔張家馨獨鍾西點

2021-06-05 13:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疫情下 南加保母這職業 薪資比博士後還高

疫情下 南加保母這職業 薪資比博士後還高
CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路

CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路
驚險一瞬 麻州男被鯨魚吞進嘴裡 40秒後才被吐出來

驚險一瞬 麻州男被鯨魚吞進嘴裡 40秒後才被吐出來
布林肯：配合查疫源 楊潔篪：實驗室洩新冠 故事荒謬

布林肯：配合查疫源 楊潔篪：實驗室洩新冠 故事荒謬
湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分