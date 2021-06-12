加州重啓前夕 旅游人潮井噴

遊人多，旅游景點上厠所難。（周先生提供）

居家避疫超過一年，在加州 6月15日全面重啓前夕，民眾井噴式出門旅行，酒店、餐飲、租車 、旅游景點人滿爲患，連上公共厠所都大排長龍，不僅考驗遊人的時間和耐心，物價飇漲也嚇人一跳。

一直酷愛旅行的好萊塢華裔電影人李先生和韓裔未婚妻Julia居家上班一年多，早早計劃好在疫情穩定後，組織一趟説走就走的旅行。兩人上周從洛杉磯飛往夏威夷茂宜島（Maui），本來計劃得夢幻般的疫後浪漫之旅，卻處處遭遇挑戰，本來排滿活動的六天五夜，最後實在不堪洶湧的人潮和商家牛步服務，加上租不到汽車寸步難行，改爲在酒店躺了三天。

「從進入機場開始，行人已經多得超過想象」。Julia表示，他們當天從洛杉磯飛茂宜島的飛機，幾乎是座無虛席。兩人出發前就預定租車，「一共找了五家租車行，都說客滿沒有車了」。最後找到一家車行，六天租費2100多元，看看實在沒有辦法，兩人一咬牙簽了租約。萬萬沒想到出發前一天，租車行來電表示，因爲租車人太多，本來計劃租給他們的汽車，前一位租客臨時要求延長一天，車行實在沒有其他車子可以頂上，只能單方面取消租約。小兩口急急忙忙再找，最後只找到一輛三輪古董車，一天租金475.18元。

飛機落地茂宜，「本來以爲這地方地廣人稀，不會很多遊人，沒想到第一頓飯就被嚇到」。兩人去到當地一家餐館，人隊一直排到外面，換第二家餐館，服務生說大概要等50分鐘。再換一家餐館，外面裏面所有桌子全部坐滿。無奈之下，倆人只能到附近一家便利店買了兩桶方便麵，回酒店充飢。

為避免再次不得其門而入，兩人當天晚上提前打電話預約第二天的早餐，得到餐館的答復是預約已滿。第二天只能特別起個大早，七點就在附近餐館門口恭候，卻已有不少人在門口，好不容易等了將近兩個小時得以入座，點了餐飲，食品上桌時已經11點，早餐變成了午餐。

Julia說，她是第一次去夏威夷，行前興致勃勃，途中處處碰壁，遊興大打折扣，本來計劃的租車環島游，因爲租車價錢實在太貴，而且全無選擇，最後只跑了半個島，旅行後半程只能在酒店睡覺聽海，完全不是想象的樣子。

「井噴是什麽樣子，現在的旅游景點就是什麽樣子」。阿蘇薩周先生和太太國殤日長周末自駕前往北加州，聖荷西、舊金山城中心、漁人碼頭、聯合車站、購物中心、柏克萊加大 、沙加緬度一路上，感受加州經濟全面重開前夕的旅遊氣氛，所到到處人山人海，就連尚未有大批學生返校的柏克萊加大，也已是遊人如織。周先生表示，不僅是旅游景點，各個城市的餐館都大排長龍，很多大型餐館外面全部客滿，只有極少數室内有空位。他和太太本來打算在舊金山魚人碼頭喝點小酒，卻被告知至少等兩個小時；每天都試圖預定第二天晚餐，大多被告知八點後才有空位。

「最難過的是排隊上公共厠所」，周太太表示，不知是否因爲遊人太多還是其他原因，所有景點的公共厠所都人滿爲患，人隊繞好幾個彎，真是難爲了内急的遊人。

周先生表示，這次旅游令他特別不愉快的是，自己的汽車原來加滿一缸油大都在40至50元，油價高峰期也不過60元，現在一缸油花了他98.96元，油漲價至少40%，此外，餐飲、酒店和購物的物價，都比疫情前明顯增加。