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南加下周高溫破百 避暑防火合理用電

記者楊青／洛杉磯報導
加州最大的人工湖Oroville目前的水位已低到游船難以下水。（accuweather.com）
加州最大的人工湖Oroville目前的水位已低到游船難以下水。（accuweather.com）

從本周末開始，南加州地區將進入酷暑和高溫階段，大部分地區最高溫度普遍超過華氏90度，部分地區至少兩天最高溫度超過100度，有關部門提醒民眾注意避暑和防火，高溫峰期合理用電。

從去年開始加州持續乾旱，使得預計持續數周的高溫天氣更具挑戰。據國家氣象預報，未來十多天南加州的氣溫將是今夏數波最高溫之一。華人聚居的聖蓋博谷地區，部分城市周二、周五和周六的最高溫度將達到100-110度，預期民眾和商家將會大量製冷用電。供電部門表示，將視民眾住宅和商家情況，可能實行分區停電以緩解用電高峰出現突發停電的危機，分片停電通知會提前48小時至72小時發出。供電部門預測，由於整個加州目前面臨嚴重乾旱，不排除今夏可能會再度出現2001年夏天狀況，當年8月加州宣佈全州進入三級供電危機狀態。供電危機也成爲當年戴維斯州長遭到罷免的導火索。

本次南加州地區熱浪來襲威脅最大的是山谷和内陸地區。由於從去年夏季開始南加州出現多年罕見的少雨，地表極其乾旱，包括很多地區的草地樹木。洛杉磯市中心地區從去年10月初以來降雨僅5.8寸，只有正常年份的41%，為144年以來第八乾旱年份。整個加州58個縣中，目前已有41個縣處於乾旱危機狀態。持續高溫將使得這些地區更加乾旱，星星之火可成燎原之勢，預防山火異常艱巨。

雖然去年夏季溫度相對溫和，但由於少雨，主要供應南加州地區用水的幾大湖區儲水急劇下降。加州最大的人工湖Oroville目前的水位已低到游船難以下水；全美儲水量最大的Mead湖，本周儲水水位下降至1072尺，為1930年代以來最低。供應加州、亞利桑納、科羅拉多、内華達、新墨西哥、猶他和懷俄明等多州4000萬人用水的科羅拉多河，今年春季水位也比往年大爲降低，給今年夏天供水發出警訊。

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加州 高溫 南加

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