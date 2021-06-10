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南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

爾灣市訊
警方調查發現吳美意是個謎樣人物。（爾灣警局提供）
警方調查發現吳美意是個謎樣人物。（爾灣警局提供）

列名在聯邦調查局（FBI）網站綁架/失蹤人口首頁的吳美意（Amber Aiaz）、付豪(Melissa Fu)母女兩人，在南加橙縣爾灣（Irvine）失蹤超過一年半，爾灣市警局與聯邦調查局投入大批警力展開全美搜尋，迄今不但兩人下落不明，且調查陷入膠著。警方發現以百萬富婆自居的吳美意，有許多不為人知的秘密，令警方在調查過程中面臨前所未有的挑戰。

爾灣市警局警探Victor Chang、Mark Andreozzi及Haldor Larum於10日向本報提供有關本案的新線索。他們指出，來自中國大連的吳美意，案發時35歲，身高5呎9吋，體重180磅；她的女兒付豪，案發時13歲，身高5呎11吋，體重190磅。兩人與吳美意的第三任丈夫張成，從拉斯維加斯搬來爾灣不到三個月，住在靠近Michaelson與 Jeffrey路口的Zion超市後方的二樓公寓中。

2019年11月22日(星期五)下午，透過微信轉賣海鮮的吳美意前往拉斯維加斯取貨，在返家途中致電張成，告知傍晚6時左右可返抵家門，並要他拿她的富國銀行卡，去領美金30萬元，轉入兩人共用的美國銀行帳戶。由於銀行卡轉帳不成，吳美意又要張成開一張30萬元支票，存入美國銀行帳戶。這是吳美意首次要張成代為轉帳，由於吳美意正準備買房，所以張成猜測是作訂金之用。但是警方調查發現，吳美意的富國銀行存款不及百元，她為什麼要開空頭支票，令人費解。

當天下午4時左右，一對40歲左右的華人男女上門，使用某種化學噴劑讓張成昏迷將近八小時，他醒來之後，發現吳美意及付豪不知去向。吳美意的座車上載滿了她從賭城取回的海鮮貨品，隨後幾日張成代吳美意送貨，同時，他在家中連續收到幾張紙條，指示他不要報警，等幾天就可見到吳美意母女。一直到12月2日，張成收到數張紙條仍不見吳美意母女，終於向爾灣警局報案，離案發當日已有十天。

警方表示，張成配合警方調查，提供個人手機及相關資料，讓警方搜查座車及住處，並接受聯邦調查局測謊。警方在三人居住的公寓中，發現少量血跡及一個血手印，手印比他們三人的手掌都小。警方還發現張成與吳美意結婚兩年多期間，吳自稱銀行有百萬元存款，但是兩人的生活費者都靠張成開網約車及打雜工支撐。吳的第二任丈夫是洋人，也發現吳美意謊稱財力雄厚。

警探表示，爾灣警方接獲報案後，與聯邦調查局合作展開調查，在一個半月內，動員超過40位警探，並有1萬元獎金給提供破案線索者。警方得到絕大數的線索來自華人社區，經過一一調查後，發現吳美意有如雙面人，在社交及商業往來上，經常以百萬富婆自居。曾有人稱被她騙去數萬元，吳美意改姓為 Aiaz，2019年突然從賭城遷居爾灣，並告訴家人及朋友說，有一部黑色凱迪拉克車跟監她，都顯示這個謎樣的人物，可能有意在躲避某人，對警方循線調查構成極大挑戰。

據警探表示，吳美意的母親與孫女付豪關係親密，祖孫經常通電話，她很難相信孫女會與她斷絕連繫超過一年以上。

負責本案的警探Haldor Larum說，吳美意母女每年夏天都會回中國，她對外連繫幾乎全部使用微信，令美國警方無法取得進一步資料。民眾若有線索可直接連絡聯邦調查局的24小時熱線310-477-6565，也可上網站tips.fbi.gov提供匿名線索。

案發時13歲的付豪，在爾灣學區就學不到三個月。吳美意對外稱搬來爾灣是為了女兒的學...
案發時13歲的付豪，在爾灣學區就學不到三個月。吳美意對外稱搬來爾灣是為了女兒的學業，但是學校的資料顯示付豪學業成績平平。（爾灣警局提供）

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