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影╱美西最大的博物館是閒暇好去處 還能偶遇明星

記者張宏／洛杉磯報導
LACMA的禮品店。（記者張宏／攝影）
LACMA的禮品店。（記者張宏／攝影）

位於洛杉磯中城的洛杉磯縣立藝術博物館（LACMA）是美國西部規模最大的博物館，也是最能偶遇如陳冠希和安琪莉娜裘莉(Angelina Jolie)的博物館。這裡也是網紅人氣打卡地，尤其是最近奈良美智作品回顧展在此舉辦，吸引南加無數藝術愛好者和網紅來這裡打卡。

影音來源：記者張宏

LACMA成立於1961年，每年吸引近百萬的觀光人潮，館內有多達15萬件藏品。每年年底的LACMA GALA都會吸引好萊塢大牌明星，如布萊德彼特（Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉等支持。目前博物館一半區域在翻新改造，預計2024年竣工。目前開放的區域正展出如奈良美智（Yoshitomo Nara）、Vera Lutter、Cauleen Smith等藝術家的作品。受疫情影響，現在參觀都須事先在網絡訂票，憑票據二維碼才能入場，且入場前還要檢測體溫和詢問身體狀況。

隨疫情趨緩，加上奈良美智的人氣加持，週末時博物館人潮湧動，其中不乏南加華人。眾所周知奈良美智是日本當代最重要的藝術家之一，他畫作標誌性的純真又孤獨的大頭娃娃風靡世界。本次奈良美智回顧展展覽他30多年來創作的繪畫、素描、雕塑等作品，其中陳冠希送給女兒Alaia的奈良美智藝術品「Fountain Of Life」，也被借來展出；還有曾在香港被拍出1.96億港幣天價的那副「背後藏刀」，這幅畫直接讓奈良美智成為日本最貴的藝術家。

博物館將BCAM的二樓作為奈良美智回顧展的展廳，展廳以地面數字標註作品的欣賞動線，因為奈良美智非常熱愛音樂，展覽以音樂為線索，回溯他從1987年到2020年的創作歷程。 除了畫作，還有他從少年時代收集的音樂專輯封面（在官網可找到奈良美智音樂頻道網址，參展時可戴著耳機，一邊聽著影響他的60、70年代音樂，一邊欣賞其作品，更能對這位藝術家加深了解），還有他在很多國家開個展都會特別訂做，復刻他工作室的小房子。

展覽吸引南加各地各族裔民眾，其中亞裔特別多，不少亞裔紛紛以奈良美智的畫作為背景，拍攝美照上傳網絡。展覽將進行到7月5日。

除了奈良美智，藝術家Vera Lutter將各地博物館影像化的展出，也可圈可點；還有洛杉磯本地藝術家Cauleen Smith的「Give It Or Leave It」，借助電影、影像、裝置等手段展示非裔的內心世界。

民眾參觀前一定要在LACMA網上預約訂票，選定要去時段 (一小時為單位)，在預訂時間前15分鐘帶著你的QR碼票到廣場報到（check in） 即可。博物館有自己的停車場，民眾也可選擇博物館後面的街停車。

洛杉磯縣立藝術博物館（LACMA）地點：5905 Wilshire Blvd., Los Angeles, CA 90036；電話：(323) 857-6000；開放時間：工作日上午11點至下午5點（周三休息），周五上午11點到晚上8點，周六、日上午10點至晚上7點。

需要網絡訂票，網址：lacma.org/art/exhibition

免費日：每月第二個星期二。

Bank of America信用卡和借記卡持有者每月第一個週末免費。

免費人群：洛縣17歲以下居民免費。

博物館內部的餐廳。（記者張宏／攝影）
博物館內部的餐廳。（記者張宏／攝影）
奈良美智作品回顧展在此舉辦，吸引南加無數藝術愛好者和網紅來這裡打卡。（記者張宏／...
奈良美智作品回顧展在此舉辦，吸引南加無數藝術愛好者和網紅來這裡打卡。（記者張宏／攝影）
曾經在香港被拍出1.96億港幣天價的那副「背後藏刀」。（記者張宏／攝影）
曾經在香港被拍出1.96億港幣天價的那副「背後藏刀」。（記者張宏／攝影）
奈良美智作品回顧展在此舉辦，吸引南加無數藝術愛好者和網紅來這裡打卡。（記者張宏／...
奈良美智作品回顧展在此舉辦，吸引南加無數藝術愛好者和網紅來這裡打卡。（記者張宏／攝影）
博物館有自己的停車場，民眾也可選擇博物館後面的街泊 。（記者張宏／攝影）
博物館有自己的停車場，民眾也可選擇博物館後面的街泊 。（記者張宏／攝影）
LACMA門前的標誌性燈柱Urban Light。（記者張宏／攝影）
LACMA門前的標誌性燈柱Urban Light。（記者張宏／攝影）
陳冠希送給女兒Alaia的奈良美智艺术品「Fountain Of Life」也被...
陳冠希送給女兒Alaia的奈良美智艺术品「Fountain Of Life」也被借來展出。（記者張宏／攝影）
LACMA展出作品多元。 （記者張宏／攝影）
LACMA展出作品多元。 （記者張宏／攝影）
奈良美智是日本當代最重要的藝術家之一，他畫作標誌性的純真又孤獨的大頭娃娃風靡世界...
奈良美智是日本當代最重要的藝術家之一，他畫作標誌性的純真又孤獨的大頭娃娃風靡世界。（記者張宏／攝影）
LACMA成立於1961年，每年吸引近百萬的觀光人潮。（記者張宏／攝影）
LACMA成立於1961年，每年吸引近百萬的觀光人潮。（記者張宏／攝影）
奈良美智在很多國家開個展都會特別訂做，復刻他工作室的小房子。（記者張宏／攝影）
奈良美智在很多國家開個展都會特別訂做，復刻他工作室的小房子。（記者張宏／攝影）
館內有多達15萬件珍藏品。（記者張宏／攝影）
館內有多達15萬件珍藏品。（記者張宏／攝影）
奈良美智作品回顧展在此舉辦，吸引南加無數藝術愛好者和網紅來這裡打卡。（記者張宏／...
奈良美智作品回顧展在此舉辦，吸引南加無數藝術愛好者和網紅來這裡打卡。（記者張宏／攝影）
現在都必須在網絡上訂票，現場不出售門票。（記者張宏／攝影）
現在都必須在網絡上訂票，現場不出售門票。（記者張宏／攝影）
奈良美智作品回顧展在此舉辦，吸引南加無數藝術愛好者和網紅來這裡打卡。（記者張宏／...
奈良美智作品回顧展在此舉辦，吸引南加無數藝術愛好者和網紅來這裡打卡。（記者張宏／攝影）
隨著疫情趨緩，加上奈良美智的人氣加持，在週末博物館人潮湧動，其中不乏南加華人。（...
隨著疫情趨緩，加上奈良美智的人氣加持，在週末博物館人潮湧動，其中不乏南加華人。（記者張宏／攝影）

奈良美智 博物館 洛杉磯

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