影╱美西最大的博物館是閒暇好去處 還能偶遇明星

LACMA的禮品店。（記者張宏／攝影）

位於洛杉磯 中城的洛杉磯縣立藝術博物館 （LACMA）是美國西部規模最大的博物館，也是最能偶遇如陳冠希和安琪莉娜裘莉(Angelina Jolie)的博物館。這裡也是網紅人氣打卡地，尤其是最近奈良美智 作品回顧展在此舉辦，吸引南加無數藝術愛好者和網紅來這裡打卡。

影音來源：記者張宏

LACMA成立於1961年，每年吸引近百萬的觀光人潮，館內有多達15萬件藏品。每年年底的LACMA GALA都會吸引好萊塢大牌明星，如布萊德彼特（Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉等支持。目前博物館一半區域在翻新改造，預計2024年竣工。目前開放的區域正展出如奈良美智（Yoshitomo Nara）、Vera Lutter、Cauleen Smith等藝術家的作品。受疫情影響，現在參觀都須事先在網絡訂票，憑票據二維碼才能入場，且入場前還要檢測體溫和詢問身體狀況。

隨疫情趨緩，加上奈良美智的人氣加持，週末時博物館人潮湧動，其中不乏南加華人。眾所周知奈良美智是日本當代最重要的藝術家之一，他畫作標誌性的純真又孤獨的大頭娃娃風靡世界。本次奈良美智回顧展展覽他30多年來創作的繪畫、素描、雕塑等作品，其中陳冠希送給女兒Alaia的奈良美智藝術品「Fountain Of Life」，也被借來展出；還有曾在香港被拍出1.96億港幣天價的那副「背後藏刀」，這幅畫直接讓奈良美智成為日本最貴的藝術家。

博物館將BCAM的二樓作為奈良美智回顧展的展廳，展廳以地面數字標註作品的欣賞動線，因為奈良美智非常熱愛音樂，展覽以音樂為線索，回溯他從1987年到2020年的創作歷程。 除了畫作，還有他從少年時代收集的音樂專輯封面（在官網可找到奈良美智音樂頻道網址，參展時可戴著耳機，一邊聽著影響他的60、70年代音樂，一邊欣賞其作品，更能對這位藝術家加深了解），還有他在很多國家開個展都會特別訂做，復刻他工作室的小房子。

展覽吸引南加各地各族裔民眾，其中亞裔特別多，不少亞裔紛紛以奈良美智的畫作為背景，拍攝美照上傳網絡。展覽將進行到7月5日。

除了奈良美智，藝術家Vera Lutter將各地博物館影像化的展出，也可圈可點；還有洛杉磯本地藝術家Cauleen Smith的「Give It Or Leave It」，借助電影、影像、裝置等手段展示非裔的內心世界。

民眾參觀前一定要在LACMA網上預約訂票，選定要去時段 (一小時為單位)，在預訂時間前15分鐘帶著你的QR碼票到廣場報到（check in） 即可。博物館有自己的停車場，民眾也可選擇博物館後面的街停車。

洛杉磯縣立藝術博物館（LACMA）地點：5905 Wilshire Blvd., Los Angeles, CA 90036；電話：(323) 857-6000；開放時間：工作日上午11點至下午5點（周三休息），周五上午11點到晚上8點，周六、日上午10點至晚上7點。

需要網絡訂票，網址：lacma.org/art/exhibition

免費日：每月第二個星期二。

Bank of America信用卡和借記卡持有者每月第一個週末免費。

免費人群：洛縣17歲以下居民免費。