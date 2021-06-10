洛市議會支持禁止房東騷擾租戶提案 房東面臨濫訴風險

洛杉磯市議會支持禁止房東騷擾租戶的提案，或使房東面臨遭受「無聊訴訟」的風險。（unsplash.com）

洛杉磯 市議會6月9日週三通過支持一項禁止房東 騷擾租戶的提案，提案建議的條例將租戶騷擾定義為「房東明知而故意針對特定租戶的行為，造成損害或傷害，並且沒有任何合法目的」。大洛杉磯公寓協會（the Apartment Association of Greater Los Angeles）表示，條例若通過將使房東面臨遭受「濫訴」（frivolous litigation）的風險。

據洛市府官員，房東騷擾租戶的行為，比如像未能執行並及時完成必要的維修，或不遵守標準以盡量減少接觸含鉛塗料、石棉或其他有害材料；減少或取消租賃所需的住房服務，例如停車位；以身體傷害威脅租戶；向租戶謊稱他們需要搬出；試圖通過提供付款來脅迫租戶騰出房屋；拒絕接受租賃協議中規定的合法租金 ；在合法進入或檢查範圍之外進入或拍攝租戶的單元；向政府披露或威脅披露有關租戶的信息，以讓他們搬出；詢問租戶的移民或公民身份。

阻止房東騷擾租戶的擬議條例，在洛杉磯市議會取得進展，該條例還禁止任何重複行為，企圖干擾租戶居住的舒適度，以使他們放棄租賃權利。

條例不會阻止房東對租戶的合法驅逐，但可以讓租戶更容易對房東的騷擾提起訴訟，尋求每次最高1萬元的民事罰款，如果租戶年滿65歲或殘疾，則可對房東處以更高的罰款。根據法律，在法庭上勝訴的租戶可以獲得損害賠償或租金退款。

住房委員會上個月批准相關條例後，大洛杉磯公寓協會表示，法令將使房東面臨遭受毫無意義訴訟的風險。

條例一旦由洛杉磯市檢察長辦公室正式起草後，將再次提交給市議會，預計將投票成為法律。