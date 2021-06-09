華裔博士被任命為洛縣人際關係委員 協助消除種族主義

蘇麗絲（左）任命阮桂銘博士為洛縣人際關係委員。（讀）

洛杉磯 華美博物館董事會主席阮桂銘博士 (Gay Q. Yuen, Ph.D.) ，6月8日獲洛杉磯縣第一區縣政委員，也是目前擔任縣政委員會主席蘇麗絲 (Hilda L. Solis) 任命為洛杉磯縣人際關係委員會委員。

蘇麗絲表示：「洛杉磯縣擁有多元文化，需要具備瞭解當今影響我們社區核心問題的代表人物。此刻任命阮桂銘博士正值亞太裔（AAPI）社區的關鍵時刻，因為我們正在努力消除種族主義，及解決不斷上升的反亞太裔仇恨犯罪。我相信阮桂銘博士是一位廣受尊敬的領導者，她將進一步挑戰極限，幫助我們啟發新方法來應對這些挑戰。」

作為深耕社區的領袖，阮桂銘博士是洛杉磯加州 州立大學(CSULA)名譽教授。她的義工服務及領導才能獲聯邦眾議員 趙美心表揚，她亦獲加州眾議員周本立頒發「婦女歷史月領袖獎」。

這個由 15 名成員組成的人際關係委員會，宗旨是致力於將偏見轉化為接受、將不平等轉化為正義、將敵意轉化為和平，來促進更好的人際關係。任命阮桂銘博士正值針對全美及洛杉磯縣範圍內的亞太裔仇恨急劇增加時刻。

阮桂銘博士表示：「我很榮幸有機會為洛杉磯縣服務，尤其是在縣政委員會的工作變得比過往任何時候都更為重要的時候。我期待與其他委員一起參與未來的重要工作。」