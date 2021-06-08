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在加油站隨機暴打婦女 律師稱嫌犯有精神問題

本報記者╱洛杉磯訊
這名上身赤裸的人士涉嫌在加油站莫名其妙毆打一名婦女後，雖被逮捕，但他的辯護律師表示他有精神問題，以致暫時中止了刑事程序。（洛縣警局臉書）
這名上身赤裸的人士涉嫌在加油站莫名其妙毆打一名婦女後，雖被逮捕，但他的辯護律師表示他有精神問題，以致暫時中止了刑事程序。（洛縣警局臉書）

涉嫌在洛杉磯縣嘉甸那市（Gardena）一個加油站毆打一名與他素不相識婦女的嫌犯潤尼（Antoine Rainey），已於日前被捕，並於6月8日面臨毆打兩位婦女的指控。但就在該案8日於法庭過堂時，他的辯律師表示他有精神問題，恐怕無法勝任庭審，以致暫時中止了刑事程序。

現年37歲的潤尼，體重高達369磅。他涉嫌於5月30日周日晚7時10分左右，在嘉甸那市羅斯克潤街（ Rosecrans Avenue） 500號街區的Sinclair加油站，莫名其妙地毆打一名與他無冤無仇的婦女。案發時受害人正在加油，此時他開車進入加油站的停車場，將車子停在她的車前，然後平靜地走下車，走向那名婦女並開始暴打她一頓。

受害婦女被打倒在地上時，嫌犯繼續打她的頭部和臉部，並且抓住她的頭髮，將她的頭多次撞在汽車上和路面上。在可怕的襲擊之後，他回到車裡平靜的將車開走了。他毆打那名婦女的視頻在媒體公布後，他的母親帶著他去投案。根據外媒，他患有精神分裂症，案發時沒有服藥。同時他有刑事犯罪前科，案發時正在假釋。

案發加油站的員工告訴外媒，潤尼是加油站的常客，經常前去購買咖啡和香煙。

根據警方在臉書上的發文，受害人是西裔婦女，唯未註明她的年齡。受害人案發後向警方表示她不認識嫌犯，嫌犯也沒有拿走她的任何個人物品。受害人在襲擊中受傷非常嚴重，被送往當地醫院，稍後回家休養。

受害人向外媒透露，她被襲擊就醫返家後仍須吃止痛藥，且她感到害怕，因此無法返回工作崗位上班。洛杉磯縣警局警探Keegan McInnis告訴主流媒體，受害婦女受創極深，甚至有困難離開家。她每天都勉為其難的離開家帶著女兒上學，之後在女兒放學時再去接她回家。

據悉，受害婦女是單親母親，她認為自己是虎口餘生，她向外媒透露，她八歲的女兒因為她這項經歷，長大後希望變成一名警察

而在媒體最初公布該宗毆打案的視頻之後，另一名63歲的婦女向當局報案說，她於5月30日在威洛布魯克（Willowbrook）靠近羅斯克潤街和阿瓦隆街的地區，遭到同一名男子襲擊，受到輕傷。

 

 

   

   

  

加油站 洛杉磯 警察

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