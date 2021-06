涉南加6歲童命案的華女被控協助犯罪和非法攜帶槍枝

24歲的埃里茲(左)被控向有人的汽車開槍及謀殺罪,23歲的李韋恩(右)被控協助犯罪和非法攜帶槍枝。兩人將在8日下午第一次出庭。(橙縣地檢署)

南加橙縣 地檢署8日對涉及5月21日橙縣六歲男童艾登里奧斯(Aiden Anthony Leos)路怒槍殺案的兩名凶嫌提出控罪,24歲的埃里茲(Marcus Anthony Eriz)被控向有人的汽車 開槍及謀殺罪(murder and shooting at an occupied vehicle),23歲的李韋恩(Wynne Lee,譯音)被控協助犯罪和非法攜帶槍枝(an accessory and illegally carrying a concealed firearm)的指控。

如果兩人罪名成立,埃里茲將面臨最高40年有期徒刑,李韋恩可能面臨最高三年加州 牢刑,外加一年的橙縣牢刑。兩人將在8日下午第一次出庭。

兩人是在日前於柯斯塔梅沙的家中被捕,兩人的保釋金各自都是100萬元。

5月21日早上8時,住在柯斯塔梅沙的艾登坐在車後座,由母親克魯南(Joanna Cloonan )開車送他去約巴林達的Calvary Chapel Yorba Linda的幼稚園。當克魯南在55號高速公路上試圖改變線道離開時,一輛有一男一女的車子切斷了她的視線。她於是向他們比了中指,並繼續駛向出口車道。

加州公路巡警局認為開著大眾汽車(Volkswagen)的嫌犯,在那之後跑到克魯南的車子後面,男乘客並開槍射入她的卡車,擊中了艾登的兒童座椅。艾登在被槍擊後送到橙縣兒童醫院救治,但已回天乏術。