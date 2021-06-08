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側記╱今日楊安澤 已非3年前青澀楊安澤

涉南加6歲童命案的華女被控協助犯罪和非法攜帶槍枝

橙縣訊
24歲的埃里茲(左)被控向有人的汽車開槍及謀殺罪，23歲的李韋恩（右）被控協助犯罪和非法攜帶槍枝。兩人將在8日下午第一次出庭。（橙縣地檢署）
24歲的埃里茲(左)被控向有人的汽車開槍及謀殺罪，23歲的李韋恩（右）被控協助犯罪和非法攜帶槍枝。兩人將在8日下午第一次出庭。（橙縣地檢署）

南加橙縣地檢署8日對涉及5月21日橙縣六歲男童艾登里奧斯（Aiden Anthony Leos）路怒槍殺案的兩名凶嫌提出控罪，24歲的埃里茲（Marcus Anthony Eriz）被控向有人的汽車開槍及謀殺罪（murder and shooting at an occupied vehicle），23歲的李韋恩（Wynne Lee，譯音）被控協助犯罪和非法攜帶槍枝（an accessory and illegally carrying a concealed firearm）的指控。

如果兩人罪名成立，埃里茲將面臨最高40年有期徒刑，李韋恩可能面臨最高三年加州牢刑，外加一年的橙縣牢刑。兩人將在8日下午第一次出庭。

兩人是在日前於柯斯塔梅沙的家中被捕，兩人的保釋金各自都是100萬元。

5月21日早上8時，住在柯斯塔梅沙的艾登坐在車後座，由母親克魯南（Joanna Cloonan ）開車送他去約巴林達的Calvary Chapel Yorba Linda的幼稚園。當克魯南在55號高速公路上試圖改變線道離開時，一輛有一男一女的車子切斷了她的視線。她於是向他們比了中指，並繼續駛向出口車道。

加州公路巡警局認為開著大眾汽車（Volkswagen）的嫌犯，在那之後跑到克魯南的車子後面，男乘客並開槍射入她的卡車，擊中了艾登的兒童座椅。艾登在被槍擊後送到橙縣兒童醫院救治，但已回天乏術。

橙縣 加州 汽車

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