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洛杉磯市中心爆炸性大火 百年老建築面臨倒塌危險

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
洛杉磯市中心爆炸性大火，百年老建築面臨倒塌危險（KTLA5視頻截圖）
洛杉磯市中心爆炸性大火，百年老建築面臨倒塌危險（KTLA5視頻截圖）

6月8日週二早上，超過100名消防員在洛杉磯市中心一幢商業大樓，與一場爆炸性火災作鬥爭。

凌晨2時不到，南洛杉磯街（S. Los Angeles Street）和第三街（3rd Street）交匯處附近一座三層磚石建築發生火災，這是一幢商業大樓，洛杉磯消防局（LAFD）宣布這場火災為重大緊急情況，事故最嚴重時，有150名消防員參與救火。截至上午7時45分，約有78名消防員留在現場，目前沒有人員受傷的報告。

從現場視頻中可以聽到輕微的爆裂聲，街道兩旁都能看到火焰。 LAFD稱，街對面的一個無家可歸者營地著火了，公共信息官Erik Scott 說，紅十字會正在幫助那些因火災而流離失所的人。

LAFD在一份聲明中指出：東邊一條小巷隔開的一個現代六層退休公寓社區，其結構和租戶都沒有受到火災直接影響，這些租戶被允許留在家中。消防員還在阻止火焰蔓延到北邊臨近的一棟五層公寓樓，這幢公寓樓正在翻新，無人居住。

LAFD表示，至少有四家商店受到火災影響，其中包括兩家煙草店。 Scott補充說，火災現場當時發生重大爆炸，滾動的鋼門被炸到街上。據LAFD發言人David Ortiz稱，在現場發現的一氧化二氮罐散落在整個地區，LAFD 縱火調查員正在現場調查。

Ortiz說，受火災影響的這幢三層建築已有大約100年歷史，牆壁較弱，結構未加固，城市搜救隊正在現場監視建築物的任何變化，因為他們擔心會發生重大坍塌事故。屋頂的一部分已經倒塌了。

LAFD 表示，附近地區已關閉，並將持續幾個小時，該地區的公交服務和通勤交通將受到影響，居民被要求遠離。起火的原因正在調查中。

洛杉磯市中心爆炸性大火，百年老建築面臨倒塌危險（KTLA5視頻截圖）
洛杉磯市中心爆炸性大火，百年老建築面臨倒塌危險（KTLA5視頻截圖）
洛杉磯市中心爆炸性大火，百年老建築面臨倒塌危險（KTLA5視頻截圖）
洛杉磯市中心爆炸性大火，百年老建築面臨倒塌危險（KTLA5視頻截圖）
洛杉磯市中心爆炸性大火，百年老建築面臨倒塌危險。（讀者司先生提供）
洛杉磯市中心爆炸性大火，百年老建築面臨倒塌危險。（讀者司先生提供）
洛杉磯市中心爆炸性大火，百年老建築面臨倒塌危險。（讀者司先生提供）
洛杉磯市中心爆炸性大火，百年老建築面臨倒塌危險。（讀者司先生提供）

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