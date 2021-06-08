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南加華女高中第一名畢業 將進麻省理工 分享成功九字訣

記者丁曙／亞凱迪亞報導
駱瑞琪披上了亞凱迪亞高中畢業生第一名綬帶。(學生提供)
駱瑞琪披上了亞凱迪亞高中畢業生第一名綬帶。(學生提供)

新冠病毒大流行既是挑戰也是機遇，端看個人如何應對。華裔過半的洛杉磯縣名校-亞凱迪亞高中（Arcadia High School）女生駱瑞琪(Rachel Loh)，不僅被頂尖名校麻省理工學院（MIT）錄取，上周更以該校2021屆第一名成績畢業。她總結成功經驗九字訣：早準備、快調整、搶先機。

今年常春藤聯盟（IVY League）和其他頂尖大學的錄取率降到4%新低點，對所有申請人特別是亞裔畢業生構成嚴峻挑戰。駱瑞琪說，早在申請之前，她已試圖真正了解麻省理工學院，並在疫情爆發之前的11年級感恩節假期，實地參觀MIT校園，並與在校學生交談，以及在網上展開相關研究。

「因為我充分地了解麻省理工是什麼樣的學院，所以也知道自己為什麼想上這所學校，以及應該在申請論文中寫什麼。所以，我也早早開始為申請程序做準備。」當大流行來襲時，駱瑞琪有了更多的空閒時間，因為她此前參加的許多課外活動停止了，或轉移到了網上。她便利用其中部分時間，開始集思廣益論文主題，這有助於減輕申請過程的壓力，有了充分時間去思考和修改論文。

駱瑞琪選擇麻省理工學院，因為相信這所學校最適合自己。她舉例說，喜歡MIT學生的合作文化和努力學習的心態，也被該校提供的電腦科學和音樂雙學位所吸引，以及接納她為MIT跳水隊隊員，她很想在大學繼續自己的運動生涯。

儘管駱瑞琪具備領先的優勢，但是，面對如此眾多才華橫溢的競爭者，仍然沒有十足的把握。所以，當她收到MIT錄取通知書時，仍然感到震驚和欣喜若狂。「老實說，我不知道我有什麼與眾不同。但我能說的是，在整個高中期間，我一直努力發揮我最好的一面，在我參加的所有活動中都盡了最大的努力。」

事實上，駱瑞琪的確與眾不同。她在整個初中和高中，所有的學術課程都得了A，相當於連續七年獲得大約 110 個全 A，令人印象深刻。此外，她還是一位出色的跳水運動員和音樂家，在亞凱迪亞高中創立了跳水隊，擔任學校合唱團團長，曾與洛杉磯歌劇院合作演出波西米亞人（La Boheme），而且，她還在繼續創造榮譽和成就。

亞凱迪亞高中2021屆畢業生第一名駱瑞琪笑靨如花。(學生提供)
亞凱迪亞高中2021屆畢業生第一名駱瑞琪笑靨如花。(學生提供)
駱瑞琪穿上了MIT的運動衫。(學生提供)
駱瑞琪穿上了MIT的運動衫。(學生提供)

MIT 亞凱迪亞 洛杉磯

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