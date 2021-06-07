我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州路怒槍殺6歲童 她是台灣移民之女 曾患嚴重抑鬱

選2024？川普：考慮找德桑提斯 取代潘斯

加州路怒槍殺6歲男童 女嫌曾患嚴重抑鬱

本報記者／綜合報導
被捕男女嫌犯，右為華裔李韋恩。（警方提供）
被捕男女嫌犯，右為華裔李韋恩。（警方提供）

兩周前，一名六歲男童艾登里奧斯（Aiden Anthony Leos）在母親載他到幼稚園駕車途中，在南加州橙縣55號公路上遭槍擊身亡，警方7日宣布，逮捕一對男女嫌犯。其中女嫌是華裔李韋恩（Wynne Lee，譯音)，現年23歲。據全美醫療健康媒體Kaiser Health News 2015年報導，女嫌來自台灣移民家庭，畢業於鑽石吧高中，愛好寫作，學生時代曾患有嚴重抑鬱。

在拘捕登記資訊中，嫌犯李韋恩，出生日1997年11月26日，華裔，身高5呎3吋，體重120磅，於2021年6月6日被捕，無業。

李韋恩是台灣移民的女兒，擅長撰寫華裔年輕人在美國生活經歷的心態和情感經歷。雖然兩名兇嫌可能是男女朋友關係，但男兇嫌在自己社交賬號上並無提及這位華裔女友。拘捕前，警探曾尾隨男女兇嫌從一家餐廳出來，並確定鎖定兇嫌作案使用槍枝和汽車。

➤➤➤涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

據Kaiser Health News 2015年報導，稱她在與心情抑鬱做抗爭。她在聖蓋博谷市郊成長，她心情沮喪導致她幾乎喪失了在鑽石吧高中學習時光。李韋恩家中有三個孩子，父親在製造業工作，母親在家照顧孩子做家務。由於心情抑鬱，李韋恩曾試圖吞藥自殺。她在日記中寫道，自己總是有自殺念頭，治療和諮詢醫師也無濟於事，感覺一直沒有任何好轉，是一個無法解決的大問題。

雖然她的母親努力幫助她，但收效甚微，她曾表示，這就是自己生命中的一部分。李韋恩的社交媒體賬戶後來被刪除了。

李韋恩曾在南加大Annenberg Norman Lear Center關於歐巴馬全民健保研討會上，被列為社區小說作家。據研討會介紹，小說作者是一位年輕女性，是鑽石吧高中學生，忍受心情抑鬱，並在學校遭受霸凌後試圖有過自殺念頭。最終李韋恩通過亞太裔家庭中心心理健康服務獲得幫助和支持。

據橙縣高等法院資料，李韋恩未有犯罪經歷。據內陸帝國媒體報導，她曾與男嫌犯在聖伯納汀諾縣高地市（Highland）工作過。據一個有標記Wynne Lee字樣的社交媒體顯示，她曾在柯斯塔梅沙（Costa Mesa）一家Waffle and Chicken餐廳工作過。但以上說法並未獲警方證實。

華裔 鑽石吧 移民家庭

上一則

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

延伸閱讀

民調：拜登移民政策 滿意度超川普

民調：拜登移民政策 滿意度超川普
涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

涉南加「路怒」男童槍殺案的女嫌犯是台灣移民之女

涉南加「路怒」男童槍殺案的女嫌犯是台灣移民之女
無證客別來美 賀錦麗出訪中美洲 盼解決移民推力

無證客別來美 賀錦麗出訪中美洲 盼解決移民推力
賀錦麗首出訪赴中美洲 為解移民問題

賀錦麗首出訪赴中美洲 為解移民問題
南加鑽石吧獲1000萬補助 經濟重啓得強援

南加鑽石吧獲1000萬補助 經濟重啓得強援

熱門新聞

持有綠卡的中國公民老太太在中國待了一年半，近日在上海浦東機場想乘坐東航返回美國時，在機場櫃檯卻險遭拒絕登機。（東航圖片）

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

2021-06-07 09:56
近期有越來越多職業移民案件的處理速度變得快速。（本報檔案照）

不需面談 台灣軟體工程師綠卡入手

2021-05-31 02:20
婦人被毆臉，跌坐在一旁。(截自現場監視器畫面)

世界晚報／華婦被一拳打倒 跌坐在地 男嫌大搖大擺離開

2021-06-01 20:16
24歲的Marcus Anthony Eriz(右），23歲的Wynne Lee被捕。（橙縣警局提供）

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

2021-06-07 21:27
亞凱迪亞的華人陳女士和先生搭建帳篷苦等二房東。（陳女士提供）

華人二房東失聯 房客要拿走個人財物 門前搭帳篷苦等

2021-06-02 02:20
張家馨滿心歡喜穿上西點軍校T恤衫。（家長提供）

3所軍校都錄取她 華裔張家馨獨鍾西點

2021-06-05 13:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
被林志玲問「哪個部位最吸引你」 劉德華高EQ回應撩人

被林志玲問「哪個部位最吸引你」 劉德華高EQ回應撩人
綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任
「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水