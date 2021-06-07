加州是全美兩個新冠病毒社區傳播水平較低的州之一

加州是全美僅有的兩個被認為新冠病毒社區傳播水平較低的州之一。（檔案圖）

根據聯邦疾病防治中心（CDC )評估，加州 是全美僅有的兩個被認為新冠病毒社區傳播水平較低的州之一。在加州計劃6月15日重啟的前一周，加州在撲滅疫情方面取得持續進展。

CDC的評估基於上周加州確診的新增病例數，及檢測結果呈陽性的比率。CDC 將低傳播歸類為一個州的七天平均病例低於每10萬名居民有十例，且陽性檢測結果的比率低於 5%。聯邦數據顯示，在所有50個州中，只有加州和佛蒙特州(Vermont)符合這兩個基準。

截至6日，加州每 10 萬人的七天平均病例為 9.1，落後於佛蒙特州的 8.3。相比之下，同期佛羅里達州的為 34.5，賓夕法尼亞州為 30.6，德州為 26.8，紐約市 為 21，紐約州其他地區為 22.7。

一個多月以來，加州一直是新冠病毒病例數字最低的州之一。和去年秋季和冬季相比，這是一個戲劇性轉變。當時病毒性海嘯席捲加州，並將醫院推向崩潰的臨界點。

在查看原始病例數時，加州取得的進展尤為明顯。在上一次激增高峰期，加州平均每天記錄超過 4萬例新增病例。 過去一周，加州平均每天報告約 900 例新增病例。

然而，儘管加州取得長足進步，但州長紐森日前表示，新冠病毒帶來的危險並沒有消失。疾病還沒有被消滅，只要它沒有消失，就不能鬆懈。

紐森繼續賦予自己和衛生局官員實施新規則和限制的緊急權力，此命令將在 6 月 15 日全面重啟之後繼續有效。該緊急權力引來共和黨人的譴責。