我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉「路怒」槍殺6歲童 亞裔女與男伴被捕

TIFA復談有望？布林肯稱正進行與台貿易投資對話

台灣急採購新冠藥物 被指無療效 已遭加州禁用

記者楊青／洛杉磯報導
南加州張繼強醫師對台灣衛福部近日宣佈，採購數千人份的抗體療法治療藥物Bamlanivimab計劃提出質疑，原因是該藥物早在數月前已被淘汰退出美國防疫戰場。（檔案照片）
南加州張繼強醫師對台灣衛福部近日宣佈，採購數千人份的抗體療法治療藥物Bamlanivimab計劃提出質疑，原因是該藥物早在數月前已被淘汰退出美國防疫戰場。（檔案照片）

中華民國衛福部近日宣布，台灣將採購數千份抗體療法治療藥物Bamlanivimab，期望幫助遏止輕中度新冠肺炎患者惡化為重展，但受到部分海外華人醫學專家質疑。過去一年奮戰在南加州抗疫第一線的台灣醫師，呼籲台灣有關部門停止購買該藥物，原因是Bamlanivimab已在數月前，就被美國醫學界淘汰出防疫戰場，加州公共衛生局已下令禁止使用，聯邦FDA也撤銷了該藥物的緊急授權使用。

台灣網紅朱學恆在美西時間6月6日其臉書上，轉貼來自台灣的南加州華裔醫師張繼强（Allen Chang）的撰文，指台灣衛福部次長石崇良日前宣布，台灣採購了數千人份的抗體療法治療藥物Bamlanivimab，藥物最快在兩周內從美國運抵台灣。

張繼强7日接受本報專訪時表示，根據近期收到的加州公共衛生局（CDPH)通知，這款新冠病毒單價單株抗體藥物，無論在「單獨」或「合併」使用，都對變異新冠病毒無效力，因此已在不同時間被CDPH禁止使用。同時美國聯邦食品暨藥物管理局（FDA）也在今年的4月16撤銷該藥物的「緊急授權使用」（Emergency Usage Authorizations，簡稱EUA)，聯邦疾病防治中心（CDC）與聯邦衛生部(Dept. of Health and Human Services，DHHS）也於官網公告相關資訊，不瞭解為何台灣衛福部仍決定購買。

今年5月28日，加州公共衛生部二度公告表示，根據美國CDC/FDA與DHHS(D...
今年5月28日，加州公共衛生部二度公告表示，根據美國CDC/FDA與DHHS(Dept of Health and Human Services)的禁令，停止合併使用Bamlanivimab與Etesevimab這兩種藥物的新冠病毒感染治療.（網絡照片）

張繼強醫師從台灣移民美國近40年，原本已退休擔任教職，去年因為美國疫情嚴重，響應政府徵召再度投入抗疫，先後轉戰南加州多所方艙醫院，在抗疫第一線救治感染病人。

張繼強表示，今年3月19日，加州公共衛生局下令停止單獨使用Bamlanivimab治療輕中症新冠病毒感染的病患，內容涵蓋藥物失效的詳細說明，與相關FDA/CDC的網頁，https://t.e2ma.net/message/bxbk2r/7h5dgfd；今年5月28日，加州公共衛生局二度公告表示，根據美國CDC/FDA與DHHS的禁令，宣佈停止合併使用Bamlanivimab與Etesevimab這兩種藥物的新冠病毒感染治療，建議改為使用Regeneron 公司的兩顆「雞尾酒療法」抗體治療藥物Casirivimab 與Imdevimab (i.e., REGEN-COV)（https://t.e2ma.net/message/jv3mgs/7h5dgfd）。

在此期間，今年4月16日，美國FDA也公告撤銷Bamlanivimab的EUA（https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-revokes-emergency-use-authorization-monoclonal-antibody-bamlanivimab）。

台灣媒體7日報導表示，台灣中央疫情指揮中心專家小組召集人張上淳醫師表示，「在美國取得EUA有兩家廠商三種藥物，其中一家是單價單株藥物抗體，一開始效果不錯，之後發現在某些變異病毒株效果不理想，所以被撤銷EUA，但其他兩款並沒有被撤銷，指揮中心接洽的是沒有撤銷EUA的藥品。」

對此張繼强質疑，指揮中心沒有說明採購的藥物名稱，無法得知台灣採購的是哪些「沒有撤銷EUA的藥品」，根據張上淳醫師說明的「兩家藥廠三顆藥」，假設應該是指:1. 禮來藥廠（Eli Lilly）的Bamlanivimab單價單株抗體藥物（美國FDA已於2021年4月16日撤銷這顆藥的EUA）；2. Regeneron公司的Casirivimab與Imdevimab (i.e., REGEN-COV) 這兩顆雞尾酒療法抗體藥物，美國FDA建議替代Bamlanivimab 與Etesevimab這兩顆藥物治療新冠病毒感染。

張繼强表示，在加州Bamlanivimab單獨使用，或合併Etesevimab 的雞尾酒療法，都已被加州公共衛生局(CDPH)禁止，但只有Bamlanivimab被FDA撤銷EUA。合併的雞尾酒療法Bamlanivimab+Etesevimab，只有在加州不能使用，FDA並未撤銷這項合併治療法的EUA。

台灣 加州 美國

上一則

世界晚報／9月不再發額外失業津貼 拜登：合理

下一則

加州是全美兩個新冠病毒社區傳播水平較低的州之一

延伸閱讀

台疫情警戒第三級延長至6月28日

台疫情警戒第三級延長至6月28日
扁虱來了 ! 加州海灘發現數千隻 可能傳播萊姆病

扁虱來了 ! 加州海灘發現數千隻 可能傳播萊姆病
台灣本土疫情已釀248死 致死率2.5%高於全球

台灣本土疫情已釀248死 致死率2.5%高於全球
聯邦法官推翻加州禁令 官員、專家群起抗議

聯邦法官推翻加州禁令 官員、專家群起抗議
聯邦法官推翻加州禁令 官員、專家群起抗議

聯邦法官推翻加州禁令 官員、專家群起抗議
「年輕人染疫占20%」台死亡案例+21 2例僅30多歲

「年輕人染疫占20%」台死亡案例+21 2例僅30多歲

熱門新聞

近期有越來越多職業移民案件的處理速度變得快速。（本報檔案照）

不需面談 台灣軟體工程師綠卡入手

2021-05-31 02:20
婦人被毆臉，跌坐在一旁。(截自現場監視器畫面)

世界晚報／華婦被一拳打倒 跌坐在地 男嫌大搖大擺離開

2021-06-01 20:16
持有綠卡的中國公民老太太在中國待了一年半，近日在上海浦東機場想乘坐東航返回美國時，在機場櫃檯卻險遭拒絕登機。（東航圖片）

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

2021-06-07 09:56
亞凱迪亞的華人陳女士和先生搭建帳篷苦等二房東。（陳女士提供）

華人二房東失聯 房客要拿走個人財物 門前搭帳篷苦等

2021-06-02 02:20
張家馨滿心歡喜穿上西點軍校T恤衫。（家長提供）

3所軍校都錄取她 華裔張家馨獨鍾西點

2021-06-05 13:15
一名男子在洛杉磯起飛的達美航空班機上企圖闖入駕駛艙被制服。（FOX 11視頻截圖）

LAX起飛 達美航班險遭劫機 男乘客被捕

2021-06-04 22:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
被林志玲問「哪個部位最吸引你」 劉德華高EQ回應撩人

被林志玲問「哪個部位最吸引你」 劉德華高EQ回應撩人
綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任
汪小菲喊話「老婆是第一」 網猜大S離婚為「救夫」

汪小菲喊話「老婆是第一」 網猜大S離婚為「救夫」