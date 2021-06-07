台灣急採購新冠藥物 被指無療效 已遭加州禁用

南加州張繼強醫師對台灣衛福部近日宣佈，採購數千人份的抗體療法治療藥物Bamlanivimab計劃提出質疑，原因是該藥物早在數月前已被淘汰退出美國防疫戰場。（檔案照片）

中華民國衛福部近日宣布，台灣 將採購數千份抗體療法治療藥物Bamlanivimab，期望幫助遏止輕中度新冠肺炎患者惡化為重展，但受到部分海外華人醫學專家質疑。過去一年奮戰在南加州 抗疫第一線的台灣醫師，呼籲台灣有關部門停止購買該藥物，原因是Bamlanivimab已在數月前，就被美國 醫學界淘汰出防疫戰場，加州公共衛生局已下令禁止使用，聯邦FDA也撤銷了該藥物的緊急授權使用。

台灣網紅朱學恆在美西時間6月6日其臉書上，轉貼來自台灣的南加州華裔醫師張繼强（Allen Chang）的撰文，指台灣衛福部次長石崇良日前宣布，台灣採購了數千人份的抗體療法治療藥物Bamlanivimab，藥物最快在兩周內從美國運抵台灣。

張繼强7日接受本報專訪時表示，根據近期收到的加州公共衛生局（CDPH)通知，這款新冠病毒單價單株抗體藥物，無論在「單獨」或「合併」使用，都對變異新冠病毒無效力，因此已在不同時間被CDPH禁止使用。同時美國聯邦食品暨藥物管理局（FDA）也在今年的4月16撤銷該藥物的「緊急授權使用」（Emergency Usage Authorizations，簡稱EUA)，聯邦疾病防治中心（CDC）與聯邦衛生部(Dept. of Health and Human Services，DHHS）也於官網公告相關資訊，不瞭解為何台灣衛福部仍決定購買。

今年5月28日，加州公共衛生部二度公告表示，根據美國CDC/FDA與DHHS(Dept of Health and Human Services)的禁令，停止合併使用Bamlanivimab與Etesevimab這兩種藥物的新冠病毒感染治療.（網絡照片）

張繼強醫師從台灣移民美國近40年，原本已退休擔任教職，去年因為美國疫情嚴重，響應政府徵召再度投入抗疫，先後轉戰南加州多所方艙醫院，在抗疫第一線救治感染病人。

張繼強表示，今年3月19日，加州公共衛生局下令停止單獨使用Bamlanivimab治療輕中症新冠病毒感染的病患，內容涵蓋藥物失效的詳細說明，與相關FDA/CDC的網頁，https://t.e2ma.net/message/bxbk2r/7h5dgfd；今年5月28日，加州公共衛生局二度公告表示，根據美國CDC/FDA與DHHS的禁令，宣佈停止合併使用Bamlanivimab與Etesevimab這兩種藥物的新冠病毒感染治療，建議改為使用Regeneron 公司的兩顆「雞尾酒療法」抗體治療藥物Casirivimab 與Imdevimab (i.e., REGEN-COV)（https://t.e2ma.net/message/jv3mgs/7h5dgfd）。

在此期間，今年4月16日，美國FDA也公告撤銷Bamlanivimab的EUA（https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-revokes-emergency-use-authorization-monoclonal-antibody-bamlanivimab）。

台灣媒體7日報導表示，台灣中央疫情指揮中心專家小組召集人張上淳醫師表示，「在美國取得EUA有兩家廠商三種藥物，其中一家是單價單株藥物抗體，一開始效果不錯，之後發現在某些變異病毒株效果不理想，所以被撤銷EUA，但其他兩款並沒有被撤銷，指揮中心接洽的是沒有撤銷EUA的藥品。」

對此張繼强質疑，指揮中心沒有說明採購的藥物名稱，無法得知台灣採購的是哪些「沒有撤銷EUA的藥品」，根據張上淳醫師說明的「兩家藥廠三顆藥」，假設應該是指:1. 禮來藥廠（Eli Lilly）的Bamlanivimab單價單株抗體藥物（美國FDA已於2021年4月16日撤銷這顆藥的EUA）；2. Regeneron公司的Casirivimab與Imdevimab (i.e., REGEN-COV) 這兩顆雞尾酒療法抗體藥物，美國FDA建議替代Bamlanivimab 與Etesevimab這兩顆藥物治療新冠病毒感染。

張繼强表示，在加州Bamlanivimab單獨使用，或合併Etesevimab 的雞尾酒療法，都已被加州公共衛生局(CDPH)禁止，但只有Bamlanivimab被FDA撤銷EUA。合併的雞尾酒療法Bamlanivimab+Etesevimab，只有在加州不能使用，FDA並未撤銷這項合併治療法的EUA。